Tudja, hogy mi van az ivóvízben? – a zalai egyetem docense elárulja

Az egyetemi docens évek óta elkötelezetten dolgozik a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság kutatásában. Szakmai pályafutása során számos nagy volumenű kutatási projektben vett részt, különösen a víztechnológia és az analitikai kémia területén.

A beszélgetésben Gerencsérné dr. Berta Renáta, a körforgásos gazdaság témaköre mellett az elsőéves hallgatók előtt álló kihívásokat, lehetőségeket is megemlítette

Fotó: Szakony Attila

Körforgásos gazdaság: Nagykanizsán megvalósulhat

Szakmai vezetője a hazai Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratóriumnak, mellyel elnyerték a Kiváló Kutatási Infrastruktúra Hálózat címet. Nagykanizsán kiemelkedő szerepet vállal a tudományos és oktatási élet fejlesztésében, elősegítve a Pannon Egyetem Nagykanizsa Egyetemi Központjának szakmai fejlődését és bővülését. Célja, hogy a tudományos innovációt gyakorlati megoldások formájában is elérhetővé tegye, ezáltal hozzájárulva Nagykanizsa és a régió fejlődéséhez.

Beszélgettünk: