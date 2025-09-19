Ez csak a kezdet! A padlót már kicserélték, s újabb 100 millió forintos fejlesztés lesz a zalai intézményben (galéria)

A péntek délutáni sajtóbejáráson Tóth Renáta igazgató vezette körbe a vendégeket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár emeletén. Mint mondta, a gyermekkönyvtári részleg a 90-es években épült a központi könyvtárra, azóta nem történt nagyobb beruházás, leszámítva a festést és bútorbeszerzést. Ezúttal bruttó 4,6 millió forintból a gyermekkönyvtár PVC padlóját cserélik. A felújítás során a kölcsönző helyiség 133,5 négyzetmétere és a hozzá kapcsoló előtere, 32,5 négyzetméteres lépcsőpihenője kapott új, nagy kopásállóságú padlóburkolatot. Az igazgató hozzátette, tavaly 7600 gyermeket fogadtak, s több mint 300 gyermekprogramot valósítottak meg. A könyvtári fejlesztés során a mintegy 25 ezres állományt új elrendezésben szeretnék visszatenni, hogy a közösségi tér nagyobb lehessen.

Mintegy 25 ezer könyvet tárolnak most a gyermekkönyvtári részleggel szemben. Október elsejére azonban már visszapakolnak, ám a könyvtári fejlesztés ezzel még nem ér véget. Fotó: Mozsár Eszter/Zalai Hírlap

A könyvtári fejlesztés nem áll le

Böjte Sándor önkormányzati képviselő gratulált a bibliotékának, hogy a digitális világban élményalapú programokat, olvasási élményeket kínálnak a fiataloknak, családoknak. Bali Zoltán alpolgármester a sajtótájékoztatóra további jó híreket hozott, ugyanis az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Versenyképes Járások Program keretében, így bruttó 93,5 millió forintból megvalósulhat az intézmény fűtési rendszerének rekonstrukciója. A terveket már előkészítették, a tényleges munkák tavasszal kezdődhetnek a támogatási okirat kibocsátásának elhúzódása miatt. Az energiatakarékossági beruházás során lecserélik az elavult gázkazánokat, elbontják a fűtési szekunder hálózatot és új másodlagos fűtési rendszert építenek ki, méghozzá teljesen új nyomvonalon vezetett fűtési csövekkel és hőleadó berendezésekkel.