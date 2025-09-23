szeptember 23., kedd

Ne vágd nagy fába a fejszéd!

1 órája

Kontár "favágó" miatt dőlt egy óriási fa a kerítésre, de más kárt is okozott

Címkék#Katasztrófavédelem#kár#engedély#fenyőfa#légvezeték

Tiszaföldváron akart kivágni három nagy méretű fenyőfát egy "favágó", azonban az akció balul sült el.

Zaol.hu
Fotó: Katasztrófavédelem

A Katasztrófavédelem Facebook-on osztott meg egy nem mindennapi történetet. Mint írják, szeptember 6-án a kontár "favágó" akciója miatt az egyik fa rádőlt a kerítésre, elszakítva egy elektromos légvezetéket is. A veszélyes helyzetet végül a szolnoki és a tiszaföldvári tűzoltók szüntették meg, akik eltávolították a fát, az áramhálózatban azonban így is jelentős károk keletkeztek. 

Mint kiderült a férfinek sem engedélye, sem végzettsége nem volt, holott a favágás komoly hozzáértést igényel.

Szerencsére Zalában hasonló eset nem történt, viszont a viharos idő miatt gyakran kellett beavatkoznia a tűzoltóknak kidőlt fák miatt

 

