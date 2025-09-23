1 órája
Kontár "favágó" miatt dőlt egy óriási fa a kerítésre, de más kárt is okozott
Tiszaföldváron akart kivágni három nagy méretű fenyőfát egy "favágó", azonban az akció balul sült el.
Fotó: Katasztrófavédelem
A Katasztrófavédelem Facebook-on osztott meg egy nem mindennapi történetet. Mint írják, szeptember 6-án a kontár "favágó" akciója miatt az egyik fa rádőlt a kerítésre, elszakítva egy elektromos légvezetéket is. A veszélyes helyzetet végül a szolnoki és a tiszaföldvári tűzoltók szüntették meg, akik eltávolították a fát, az áramhálózatban azonban így is jelentős károk keletkeztek.
Mint kiderült a férfinek sem engedélye, sem végzettsége nem volt, holott a favágás komoly hozzáértést igényel.
Szerencsére Zalában hasonló eset nem történt, viszont a viharos idő miatt gyakran kellett beavatkoznia a tűzoltóknak kidőlt fák miatt.
