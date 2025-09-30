szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különlegesség

1 órája

A legfiatalabb zongoristák és a gyermekkar közös fellépése lesz a zalai városban

Címkék#Farkas Ferenc Zene-és Aranymetszés AMI#gyermekkar#Stephen Schwartz#világnap

A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI a zenei világnap alkalmából különleges koncerttel várja a közönséget a „Zenél a Város” programsorozat keretében.

Benedek Bálint
A legfiatalabb zongoristák és a gyermekkar közös fellépése lesz a zalai városban

A koncert helyszíne a nagykanizsai Református templom lesz

Fotó: Szakony Attila

 A „Egy tűnő perc és KÉSZ – Ifjú Tehetségek Zongorakoncertje” címmel a legfiatalabb zongoristák lépnek színpadra október 1-jén szerdán a nagykanizsai Református templomban. A koncert műsora klasszikus, kortárs és könnyűzenei darabokból áll, például a Mamma Mia, a Hallelujah! Tréfácska, A király bevonulása, Hatalmas felhők, és Stephen Schwartz Pippin című musicaljének betétdala, a címadó „Egy tűnő perc és KÉSZ!”. A szeptemberben újjászerveződött, Anima Kids Kórus gyermekkar a közös éneklés örömét kínálja a gyerekeknek, fejleszti zenei hallásukat és ritmusérzéküket, valamint színpadi tapasztalatot ad.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu