A legfiatalabb zongoristák és a gyermekkar közös fellépése lesz a zalai városban

A „Egy tűnő perc és KÉSZ – Ifjú Tehetségek Zongorakoncertje” címmel a legfiatalabb zongoristák lépnek színpadra október 1-jén szerdán a nagykanizsai Református templomban. A koncert műsora klasszikus, kortárs és könnyűzenei darabokból áll, például a Mamma Mia, a Hallelujah! Tréfácska, A király bevonulása, Hatalmas felhők, és Stephen Schwartz Pippin című musicaljének betétdala, a címadó „Egy tűnő perc és KÉSZ!”. A szeptemberben újjászerveződött, Anima Kids Kórus gyermekkar a közös éneklés örömét kínálja a gyerekeknek, fejleszti zenei hallásukat és ritmusérzéküket, valamint színpadi tapasztalatot ad.