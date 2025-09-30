Informatikai rendszergond
57 perce
Komoly probléma több határátkelőhelyen – aki külföldre készül, mindenképpen tájékozódjon!
Informatikai rendszerprobléma merült fel ma délután néhány közúti határátkelőhelyen és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Emiatt egyes helyeken megnövekedett várakozási idővel kell számolni.
A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. A külföldre utazóknak azt ajánlják, elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán, illetve a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobilapplikáció segítségével.
