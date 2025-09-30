szeptember 30., kedd

Komoly probléma több határátkelőhelyen – aki külföldre készül, mindenképpen tájékozódjon!

Informatikai rendszerprobléma merült fel ma délután néhány közúti határátkelőhelyen és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Emiatt egyes helyeken megnövekedett várakozási idővel kell számolni.

Zaol.hu

A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását. A külföldre utazóknak azt ajánlják, elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán, illetve a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobilapplikáció segítségével.

Informatikai rendszerprobléma miatt több határátkelőhelyen megnövekedett várakozási időre kell számítani. A képünk illusztráció
Forrás: police.hu

 

 

