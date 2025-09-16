Élve eltemetett macskák? – 50 milliós támogatással a kóbor cicák védelméért

Az alapítvány hét civil egyesületet támogatott idén a kampányával, aminek célja a felelősségteljes állattartásra felhívni a figyelmet, ezzel visszaszorítani az állatkínzásos bűncselekményeket. Jelenleg 3 millió kóbor macska él, ezt a számot kell visszaszorítani. Két évvel ezelőtt beszélgettünk Zaol-podcast adásunkban Müller Roxánával, aki a Bársonytalp egyesület titkáraként kapta meg Az Év civil állatvédője díjat. Akkor és most is ugyanaz a téma: mit tehetünk mi gazdák és lelkiismeretes állatszerető emberek az ügyért. Roxána elmondta, nagyon hálásak a támogatásért, ugyanis a kóbor macska ivartalanítás mellett azoknak is tudnak segíteni, akiknek esetleg nem telik az orvosi műtétre, ám szeretnék kis kedvencüket biztonságban tudni.

Müller Roxána a kóbor macska ivartalanítás kapcsán beszélt a felelős állattartás fontosságáról is, ahogy korábbi Zaol-podcast adásunkban is.

Fotó: Mozsár Eszter/ZH-Archívum

A kóbor macska ivartalanítás közös érdek

- Még nem tudjuk, hogy pontosan mennyi összeget kapunk, de azt megígérhetjük, hogy szeretnénk olyanoknak is segíteni, akik nem tudják saját maguk finanszírozni az ivartalanítást. A felesleges szaporulat megakadályozása azért is fontos, hogy a betegségek és a fertőzések visszaszoruljanak a macskák között, valamint védjük a környezetet. A nagy macska állomány ugyanis a védett, értékes kisállatokat – madarakat, hüllőket, kétéltűeket - is vadásssza, akár kedvtelésből. Egyesületünk az önkénteseinkkel, a velünk együttműködő állatorvosokkal közösen évente 5-700 ivartalanítást végez. Zalában természetesen ennél jóval több a kóbor macska állomány, ám mindent megteszünk, hogy kisebb legyen. Sokan nem értik még, de az ivartalanítással a meg nem születő állatokat is megmentjük, hiszen nem fog étlen-szomjan egy bokor tövében elpusztulni.

Roxána elmondta, nem mindig együttműködőek a tulajdonosok, van, ahova nem jutnak be, pedig segítenének. Sajnos olyan is előfordul, hogy élve vagy holtan temetik el a kertben az állatokat. Mert a macska csupán fogyóeszköz, mondják. Pedig ez az állatvédelmi törvény szerint súlyos bűncselekmény. Az állatvédő reméli, hogy a bíróságok is egyre inkább alkalmazzák a kiszabható büntetéseket.