Élve eltemetett macskák? – 50 milliós támogatással a kóbor cicák védelméért

Még ma sem ritka sajnos, amikor élve eltemetik, elássák az állatokat, macskákat, kivégzik őket, csak azért, mert nem előzik meg a „felelős” gazdák a plusz szaporulatot, pedig ez a tett súlyos bűncselekmény. A zalaegerszegi Bársonytalp egyesület évek óta népszerűsíti a kóbor macska ivartalanítás fontosságát. Munkájukhoz most támogatást kaptak több állatvédő szervezettel közösen, ugyanis mintegy 50 millió forint támogatást biztosít a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány az országos macska ivartalanítási programra, chipelésre és oltásra.

Élve eltemetett macskák? – 50 milliós támogatással a kóbor cicák védelméért

A kóbor macska ivartalanítás égető feladat Magyarországon. Jelenleg 3 millió gazdátlan egyed él hazánkban.

Az alapítvány hét civil egyesületet támogatott idén a kampányával, aminek célja a felelősségteljes állattartásra felhívni a figyelmet, ezzel visszaszorítani az állatkínzásos bűncselekményeket. Jelenleg 3 millió kóbor macska él, ezt a számot kell visszaszorítani. Két évvel ezelőtt beszélgettünk Zaol-podcast adásunkban Müller Roxánával, aki a Bársonytalp egyesület titkáraként kapta meg Az Év civil állatvédője díjat. Akkor és most is ugyanaz a téma: mit tehetünk mi gazdák és lelkiismeretes állatszerető emberek az ügyért. Roxána elmondta, nagyon hálásak a támogatásért, ugyanis a kóbor macska ivartalanítás mellett azoknak is tudnak segíteni, akiknek esetleg nem telik az orvosi műtétre, ám szeretnék kis kedvencüket biztonságban tudni.

Müller Roxána a kóbor macska ivartalanítás kapcsán beszélt a felelős állattartás fontosságáról is, ahogy korábbi Zaol-podcast adásunkban is. 
A kóbor macska ivartalanítás közös érdek

- Még nem tudjuk, hogy pontosan mennyi összeget kapunk, de azt megígérhetjük, hogy szeretnénk olyanoknak is segíteni, akik nem tudják saját maguk finanszírozni az ivartalanítást. A felesleges szaporulat megakadályozása azért is fontos, hogy a betegségek és a fertőzések visszaszoruljanak a macskák között, valamint védjük a környezetet. A nagy macska állomány ugyanis a védett, értékes kisállatokat – madarakat, hüllőket, kétéltűeket - is vadásssza, akár kedvtelésből. Egyesületünk az önkénteseinkkel, a velünk együttműködő állatorvosokkal közösen évente 5-700 ivartalanítást végez. Zalában természetesen ennél jóval több a kóbor macska állomány, ám mindent megteszünk, hogy kisebb legyen. Sokan nem értik még, de az ivartalanítással a meg nem születő állatokat is megmentjük, hiszen nem fog étlen-szomjan egy bokor tövében elpusztulni. 

Roxána elmondta, nem mindig együttműködőek a tulajdonosok, van, ahova nem jutnak be, pedig segítenének. Sajnos olyan is előfordul, hogy élve vagy holtan temetik el a kertben az állatokat. Mert a macska csupán fogyóeszköz, mondják. Pedig ez az állatvédelmi törvény szerint súlyos bűncselekmény. Az állatvédő reméli, hogy a bíróságok is egyre inkább alkalmazzák a kiszabható büntetéseket. 

Évek óta támogatja az állam a törekvéseket

Magyarországon 2021-ben a Magyar Falu Program keretén belül a 5 ezer fő alatti településeken több mint 20 000 állat ivartalanítását, oltását és chipezését végezték el. 

  • 2022-ben civil szervezeteknek kiírt 500 millió forintos pályázat eredményeként több mint 1300 állat esett át beavatkozáson. 
  • 2023-ban a Közös ügyünk alapítvány 49 millió forintos támogatásával 2130 állat ivartalanítása történt. 
  • 2024-ben az Igazságügyi Minisztérium 500 millió forintos pályázatának legalább 20 százalékát az ivartalanításra kellett fordítani, ami közel 3600 állat ivartalanítását tett lehetővé; év végén az alapítvány további 72 millió forintnyit biztosított, amiből 2500 állat ivartalanítása vált lehetségessé. 
  • 2025-ben egy 1 milliárd forintos pályázatot hirdettek meg az állatvédő civil szervezetek számára, amelynek célja a hazai állatvédelem megerősítése és a felelős állattartás támogatása. A pályázat eredményeként 443 szervezet nyert támogatást. Ugyancsak újraindult a Magyar Falu Program keretében egy 500 millió forintos pályázat, amelyre az 5000 fő alatti települések önkormányzatai pályázhatnak. A támogatás célja a felelős állattartás elősegítése, például ivartalanítás, veszettség elleni oltás és mikrochippelés finanszírozásáva, áll az alapítvány közleményében.


 

