Kanizsa Fotóklub

32 perce

A fiatalon elhunyt zalai fotósra emlékeznek (galéria)

Címkék#Kanizsa Fotóklub#Varga Szilárd#Kanizsai Kulturális Központ#galéria

Nagykanizsán a Magyar Fotográfia napja alkalmából nyílt meg nemrégiben a HSMK Ősze-galériájában a néhai Varga Szilárd emlékkiállítása.

Benedek Bálint
A fiatalon elhunyt zalai fotósra emlékeznek (galéria)

Varga Szilárd emlékkiállítása október 24-ig látható a HSMK Ősze-galériájában

Fotó: Szakony Attila

A Kanizsa Fotóklub és a Kanizsai Kulturális Központ közös kiállításán jelenlévőket Goór Gábor, a fotóklub alelnöke köszöntötte. Majd Zsirai Tibor, a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ közművelődési asszisztense nyitotta meg a tárlatot, aki hosszan emlékezett a Kanizsa Fotóklub egykori elnökére, aki fiatalon hunyt el idén tavasszal. Elmondta: "Szilárd itt kiállított anyaga jelentős. Professzionálisabb, összeszedettebb, mint amire a legtöbbünktől hasonló témakörben telne. Sok tervezéssel, archaikus technikákkal létrehozott, mégis a dokumentarizmus hagyományaira büszkén építő munkái minket is a konvencióktól való elszakadásra bátorítanak. E tárlat mélyre nyúló merítés a szépség és a groteszk egyedi elegyéből." Az alkimista című tárlat október 24-ig megtekinthető.

fotó
Varga Szilárd fotói sorakoznak a falakon
Fotó: Szakony Attila

Varga Szilárd emlékkiállítás Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

