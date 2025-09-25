32 perce
A fiatalon elhunyt zalai fotósra emlékeznek (galéria)
Nagykanizsán a Magyar Fotográfia napja alkalmából nyílt meg nemrégiben a HSMK Ősze-galériájában a néhai Varga Szilárd emlékkiállítása.
Varga Szilárd emlékkiállítása október 24-ig látható a HSMK Ősze-galériájában
Fotó: Szakony Attila
A Kanizsa Fotóklub és a Kanizsai Kulturális Központ közös kiállításán jelenlévőket Goór Gábor, a fotóklub alelnöke köszöntötte. Majd Zsirai Tibor, a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ közművelődési asszisztense nyitotta meg a tárlatot, aki hosszan emlékezett a Kanizsa Fotóklub egykori elnökére, aki fiatalon hunyt el idén tavasszal. Elmondta: "Szilárd itt kiállított anyaga jelentős. Professzionálisabb, összeszedettebb, mint amire a legtöbbünktől hasonló témakörben telne. Sok tervezéssel, archaikus technikákkal létrehozott, mégis a dokumentarizmus hagyományaira büszkén építő munkái minket is a konvencióktól való elszakadásra bátorítanak. E tárlat mélyre nyúló merítés a szépség és a groteszk egyedi elegyéből." Az alkimista című tárlat október 24-ig megtekinthető.
Varga Szilárd emlékkiállítás NagykanizsánFotók: Szakony Attila