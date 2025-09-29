Rejtett zugok Zalában! 5+1 varázslatos kirándulóhely, ahol biztosan nem találkozol ismerőssel

A sokak által ismert túratippek mellett vannak kevésbé ismert zalai kirándulóhelyek is, a vármegye bővelkedik szép tájakban, csendes elvonulásra, piknikezésre alkalmas helyekben. Ezen írásunkban 5+1 helyet zalai kirándulóhelyet ajánlunk, amit érdemes felkeresni.

Kevésbé ismert zalai kirándulóhelyek - a lendvadedesi víztározó nem csak a horgászoknak nyújt élményt

Fotó: Archív/Korosa

Kevésbé ismert zalai kirándulóhelyek - Lendvadedesi-tó

Az első tipp a Lentitől 10 kilométerre található közúton a Lendvadedesi-tó, de megközelíthető Rédics irányából is. Aki kerékpárral indul neki, az Lentiből az erdőn át a tóhoz vezető kerékpárúton alig 5 kilométer hosszú túrával is eléri a hangulatos víztározót. Az erdőkkel és dombokkal körbeölelt területen található tó partján nyári időszakban büfé is üzemel, de piknikezni is van lehetőség. Ha már ott járunk és nem túl csapadékos az idő, akkor érdemes a tavat körbesétálni, bár a híd állapota nem a legjobb, felújítása tervben van.

Kevésbé ismert zalai kirándulóhelyek - hegyi kápolna Börzöncén

Fotó: archív/Szakony

Szent Lőrinc kápolna - Börzönce

1801-ben építették a Szent Lőrinc tiszteletére a kápolnát a börzöncei szőlőhegyen, melyben a mai napig tartanak szertartásokat. A templom mellett pihenőhelyet alakítottak ki, tiszta időben akár a Badacsonyig elláthatunk innen. A környezet nyugalmat áraszt, tökéletes hely egy kis pihenésre és feltöltődésre. A tágas téren elhelyezkedő kápolna körül régi pincék repítenek vissza az időben, előtte a nagy tisztáson padok, pihenő asztal és tűzgyújtó hely is várja az utazókat.

Kőszikla-szurdok - Nagybakónak

Kőszikla-szurdok Nagybakónakon

Fotó: archív/Szakony

A Nagybakónakon található Kőszikla-szurdok hazánk egyik legmeglepőbb, de kevésbé ismert túrahelyszíne, ugyanis a 300 méteres tengerszint feletti magasságot éppen csak elérő, szelíd dombok között egy rövid, de igazán vadregényes, vaslétrákkal biztosított szurdok található. A helyiek által csak „Kicikla” névvel illetett keskeny szurdok Zala vármegye egyedülálló látványossága. Nemrég a szurdokba vezető lépcső felújítására is sikerült támogatást szerezni.

Dubai-tó és vízesés - Zalaapáti

A Dubai-vízesés vagy ahogy a térképen található, Dubai-forrás Zalaapáti és Gétye között található, megközelíteni Zalaapáti, Diófasor utcából lehetséges.