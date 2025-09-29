1 órája
Rejtett zugok Zalában! 5+1 varázslatos kirándulóhely, ahol biztosan nem találkozol ismerőssel
A nyári jó időt már magunk mögött hagytuk, de ne mondjunk le a szabadtéri programokról. Ősszel is érdemes kimozdulni, ha az időjárás engedi, még a kevésbé ismert zalai kirándulóhelyek is megérnek egy-egy látogatást.
Kevésbé ismert zalai kirándulóhelyek, melyek figyelemre érdemesek. Egyik ilyen a Dubai csobogó a Zalaapáti-patak völgyében
Fotó: Archív/Győrffy István
A sokak által ismert túratippek mellett vannak kevésbé ismert zalai kirándulóhelyek is, a vármegye bővelkedik szép tájakban, csendes elvonulásra, piknikezésre alkalmas helyekben. Ezen írásunkban 5+1 helyet zalai kirándulóhelyet ajánlunk, amit érdemes felkeresni.
Kevésbé ismert zalai kirándulóhelyek - Lendvadedesi-tó
Az első tipp a Lentitől 10 kilométerre található közúton a Lendvadedesi-tó, de megközelíthető Rédics irányából is. Aki kerékpárral indul neki, az Lentiből az erdőn át a tóhoz vezető kerékpárúton alig 5 kilométer hosszú túrával is eléri a hangulatos víztározót. Az erdőkkel és dombokkal körbeölelt területen található tó partján nyári időszakban büfé is üzemel, de piknikezni is van lehetőség. Ha már ott járunk és nem túl csapadékos az idő, akkor érdemes a tavat körbesétálni, bár a híd állapota nem a legjobb, felújítása tervben van.
Szent Lőrinc kápolna - Börzönce
1801-ben építették a Szent Lőrinc tiszteletére a kápolnát a börzöncei szőlőhegyen, melyben a mai napig tartanak szertartásokat. A templom mellett pihenőhelyet alakítottak ki, tiszta időben akár a Badacsonyig elláthatunk innen. A környezet nyugalmat áraszt, tökéletes hely egy kis pihenésre és feltöltődésre. A tágas téren elhelyezkedő kápolna körül régi pincék repítenek vissza az időben, előtte a nagy tisztáson padok, pihenő asztal és tűzgyújtó hely is várja az utazókat.
Kőszikla-szurdok - Nagybakónak
A Nagybakónakon található Kőszikla-szurdok hazánk egyik legmeglepőbb, de kevésbé ismert túrahelyszíne, ugyanis a 300 méteres tengerszint feletti magasságot éppen csak elérő, szelíd dombok között egy rövid, de igazán vadregényes, vaslétrákkal biztosított szurdok található. A helyiek által csak „Kicikla” névvel illetett keskeny szurdok Zala vármegye egyedülálló látványossága. Nemrég a szurdokba vezető lépcső felújítására is sikerült támogatást szerezni.
Dubai-tó és vízesés - Zalaapáti
A Dubai-vízesés vagy ahogy a térképen található, Dubai-forrás Zalaapáti és Gétye között található, megközelíteni Zalaapáti, Diófasor utcából lehetséges.
Az épített gát, túlfolyó az egykor még a felette lévő tavacska medrét tölthette fel. (Mára az erdő vette át az uralmat.) A csobogó és a tó nevét egy évszázadokkal ezelőtt itt található településről, Dubáról kapta.
A helyről szóló legendárium szerint a kanizsai török pasa is elküldte ide a szolgáit, hozzanak neki a dubai hét forrás vízéből, mert gyomorbántalmai voltak, s az itteni víz jótékony hatással van az ilyen bajokra.
Energiadomb és Szent Mihály kápolna - Böde
A gyógyító erejű bödei energiadomb Zala megye 7 csodájának egyike, amely nemcsak különleges energiákkal rendelkezik, de a környezete is magával ragadó. A domb gyógyító energiáira Böde János természetgyógyász figyelt fel. Szerinte a hely olyan erővel rendelkezik, mely a világon több helyen is jelen van:
- Lourdes-ban,
- Medjugorje-ban,
- Fatimában
- és Tápiószentmártonban. Ezeken a helyeken az embereknek lehetőségük van az „erő” segítségével mielőbb letudni betegségeiket, fájdalmaikat.
Kerka Vízimalom - Szécsisziget
Szécsisziget magánkézben lévő vízimalma a Kerka holtága mellett található. A Kerkán ma már a szécsiszigeti az egyetlen vízimalom, az építmény mai formáját a 18. század derekán nyerte el. Az épület ma múzeumként üzemel, a belső terében a malom több eredeti berendezése, a zalai malmok képtárlata, molnár eszközök vannak kiállítva. A malom udvarán termelői piacot is tartanak havonta egy alkalommal. A malom szomszédságában kávézó található, de a vízparton is piknikezhetünk.