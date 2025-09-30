2 órája
Keszthelyt meghódították a villanyautók (galéria)
Modern dizájn, műszaki paraméterek, környezettudatosság, szép autók - sok minden vonzotta a közönséget a 8. keszthelyi Villanyautós Baráti Találkozóra.
Forrás: Nagy Bálint / Facebook
Villanyautókkal és persze érdeklődőkkel népesült be a keszthelyi Balaton-part szombaton, a 8. Villanyautós Baráti Találkozón.
Látványos felvonulással kezdődött a nap: a sofőrök villanyautóikkal a Gulya Csárdától a keszthelyi Balaton-partra tartottak. Napközben itt az érdeklődők a környezettudatosság jegyében készült autókat testközelből csodálhatták meg. Ám nem csak a dizájn, a technikai kivitelezés és a műszaki paraméterek kerültek szóba. Szakmapolitikai szempontból is jelentős volt a program. "Az esemény remek lehetőséget kínált arra is, hogy az e-mobilitást érintő döntések gyakorlati tapasztalatairól is beszélgessünk" - fogalmazott Nagy Bálint országgyűlési képviselő, közlekedési államtitkár közösségi oldalán.
Keszthelyt meghódították a villanyautókFotók: Nagy Bálint, országgyűlési képviselő közösségi oldala