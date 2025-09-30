szeptember 30., kedd

Zöld jövő - dübörgés nélkül

2 órája

Keszthelyt meghódították a villanyautók (galéria)

Címkék#környezettudatosság#villanyautó#Keszthely

Modern dizájn, műszaki paraméterek, környezettudatosság, szép autók - sok minden vonzotta a közönséget a 8. keszthelyi Villanyautós Baráti Találkozóra.

Keszey Ágnes
Keszthelyt meghódították a villanyautók (galéria)

Forrás: Nagy Bálint / Facebook

Villanyautókkal és persze érdeklődőkkel népesült be a keszthelyi Balaton-part szombaton, a 8. Villanyautós Baráti Találkozón.
Látványos felvonulással kezdődött a  nap: a  sofőrök villanyautóikkal a  Gulya Csárdától a keszthelyi Balaton-partra tartottak. Napközben itt az érdeklődők a környezettudatosság jegyében készült autókat testközelből csodálhatták meg. Ám nem csak a dizájn, a technikai kivitelezés és a műszaki paraméterek kerültek szóba.  Szakmapolitikai szempontból is jelentős volt a program. "Az esemény remek lehetőséget kínált arra is, hogy az e-mobilitást érintő döntések gyakorlati tapasztalatairól is beszélgessünk" - fogalmazott Nagy Bálint országgyűlési képviselő, közlekedési államtitkár közösségi oldalán.

 

Keszthelyt meghódították a villanyautók

Fotók: Nagy Bálint, országgyűlési képviselő közösségi oldala

 

