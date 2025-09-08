szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

16°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eseménydús nyár

28 perce

Életeket mentettek a Balatonnál a zalai hősök – akcióban a Keszthelyi Vízimentők

Címkék#Molnár Máté#Keszthelyi Vízimentő Közhasznú Egyesület#Balaton

Forró nyár, izgalmas mentések és számtalan megelőzött baleset – így telt a szezon a Balaton nyugati medencéjében. A Keszthelyi Vízimentők csapata nemcsak életeket mentett, hanem folyamatosan fejlesztette felszerelését és bővítette együttműködését a vízirendészettel, hogy még biztonságosabb legyen a tó minden látogató számára.

Mészáros Annarózsa

– Rengeteg kalandban volt részünk idén nyáron – meséli Molnár Máté, a Keszthelyi Vízimentő Közhasznú Egyesület (KVKE) elnöke, amikor a szezonról kérdezzük. A vízimentők ugyanis nem csak a nyaralók nyugalmát őrzik a Balaton partján, hanem rengeteg életveszélyes helyzetet is megelőznek.

Eseményekben gazdag nyarat zártak a Keszthelyi Vízimentők
"Eseményekben gazdag volt a nyár, az biztos" - Molnár Máté a Keszthelyi Vízimentő Közhasznú Egyesület (KVKE) elnöke
Fotó: Mészáros Annarózsa

Eseményekben gazdag nyarat zártak a Keszthelyi Vízimentők

– Most lecseréltük a hajón a motort, hál’ istennek, és rögtön ki is próbálhattuk élesben. Sok megelőző tevékenységben vettünk részt a vízirendészettel közösen. Jó látni, hogy egyre szorosabb az együttműködés, a vízirendőr hajók is feljönnek a kikötőig, és egyeztetjük, ki melyik partszakaszt járja – mondja Máté.
 Az eredmény önmagáért beszél: a nyár során 150–200 embert tereltek ki időben a vízről, még mielőtt veszélyhelyzetbe kerültek volna.

Drámai mentések a vízen

A nyár azonban nem múlt el akció nélkül. – Volt elsüllyedt csónak, homokpadra futott vitorlás, és olyan is, akit szó szerint a víz fogságából kellett kiszabadítanunk. Két hete például, amikor kollégámék helikopteres mentése zajlott, mi közben négy SUP-ost szedtünk ki, vittük partra, és két műszaki hibás vitorlást vontattunk be a kikötőbe – sorolja az elnök. – Eseményekben gazdag volt a nyár, az biztos – teszi hozzá.

Eseményekben gazdag nyarat zártak a Keszthelyi Vízimentők
A Balaton ősszel is tartogat veszélyeket, így a vízimentők nem állnak le
Fotó: Mészáros Annarózsa

Őszi készenlét és téli fejlesztések

A Balaton ősszel is tartogat veszélyeket, így a vízimentők nem állnak le. – A készenléti ügyeletet novemberig szeretnénk fenntartani hétvégenként. Utána már inkább behívós rendszerben működünk – magyarázza Máté.
 Közben a fejlesztések sem maradnak el: a mentőhajót praktikusabbá és biztonságosabbá teszik, és minden jel szerint hamarosan vízre kerül egy nagy, kajütös mentőhajó is, amely az őszi-téli időszakban különösen fontos lesz.

Csapat és fenntartás

Az egyesület jelenleg 36 tagot számlál, közülük 15-en aktívan részt vesznek a mentésekben. A többiek a kikötői készenlétben, ügyeletben, telepőrzésben és a riasztások kezelésében segítenek.
 De miből futja mindezekre? – Nincs fenntartónk, az egyesület saját magát tartja fenn. Az eszközmentésekből, illetve a Balaton-átúszás biztosításából jutunk forráshoz, plusz a saját erőforrásainkra támaszkodunk – árulja el Molnár Máté.

Eseményekben gazdag nyarat zártak a Keszthelyi Vízimentők
Az Egyesület jelenleg 36 tagot számlál, közülük 15-en aktívan részt vesznek a mentésekben.
Fotó: Mészáros Annarózsa

Tervek mindig vannak

A Keszthelyi Vízimentők tehát nem csak a nyári szezon hősei: ősszel és télen is készenlétben állnak, hogy a Balaton biztonságos maradjon. – Tervek vannak, megyünk előre, fejlesztünk folyamatosan – zárja optimistán a beszélgetést az elnök.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu