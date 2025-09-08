Életeket mentettek a Balatonnál a zalai hősök – akcióban a Keszthelyi Vízimentők

– Rengeteg kalandban volt részünk idén nyáron – meséli Molnár Máté, a Keszthelyi Vízimentő Közhasznú Egyesület (KVKE) elnöke, amikor a szezonról kérdezzük. A vízimentők ugyanis nem csak a nyaralók nyugalmát őrzik a Balaton partján, hanem rengeteg életveszélyes helyzetet is megelőznek.

"Eseményekben gazdag volt a nyár, az biztos" - Molnár Máté a Keszthelyi Vízimentő Közhasznú Egyesület (KVKE) elnöke

Fotó: Mészáros Annarózsa

Eseményekben gazdag nyarat zártak a Keszthelyi Vízimentők

– Most lecseréltük a hajón a motort, hál’ istennek, és rögtön ki is próbálhattuk élesben. Sok megelőző tevékenységben vettünk részt a vízirendészettel közösen. Jó látni, hogy egyre szorosabb az együttműködés, a vízirendőr hajók is feljönnek a kikötőig, és egyeztetjük, ki melyik partszakaszt járja – mondja Máté.

Az eredmény önmagáért beszél: a nyár során 150–200 embert tereltek ki időben a vízről, még mielőtt veszélyhelyzetbe kerültek volna.

Drámai mentések a vízen

A nyár azonban nem múlt el akció nélkül. – Volt elsüllyedt csónak, homokpadra futott vitorlás, és olyan is, akit szó szerint a víz fogságából kellett kiszabadítanunk. Két hete például, amikor kollégámék helikopteres mentése zajlott, mi közben négy SUP-ost szedtünk ki, vittük partra, és két műszaki hibás vitorlást vontattunk be a kikötőbe – sorolja az elnök. – Eseményekben gazdag volt a nyár, az biztos – teszi hozzá.

A Balaton ősszel is tartogat veszélyeket, így a vízimentők nem állnak le

Fotó: Mészáros Annarózsa

Őszi készenlét és téli fejlesztések

A Balaton ősszel is tartogat veszélyeket, így a vízimentők nem állnak le. – A készenléti ügyeletet novemberig szeretnénk fenntartani hétvégenként. Utána már inkább behívós rendszerben működünk – magyarázza Máté.

Közben a fejlesztések sem maradnak el: a mentőhajót praktikusabbá és biztonságosabbá teszik, és minden jel szerint hamarosan vízre kerül egy nagy, kajütös mentőhajó is, amely az őszi-téli időszakban különösen fontos lesz.

Csapat és fenntartás

Az egyesület jelenleg 36 tagot számlál, közülük 15-en aktívan részt vesznek a mentésekben. A többiek a kikötői készenlétben, ügyeletben, telepőrzésben és a riasztások kezelésében segítenek.

De miből futja mindezekre? – Nincs fenntartónk, az egyesület saját magát tartja fenn. Az eszközmentésekből, illetve a Balaton-átúszás biztosításából jutunk forráshoz, plusz a saját erőforrásainkra támaszkodunk – árulja el Molnár Máté.