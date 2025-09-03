Keszthelyi Kórházminimum: 8 pontot jelentett be a városvezetés, reagált a Fidesz

– A Keszthelyi Kórház évtizedeken át stabil bástyája volt a térség egészségügyi ellátásának, ma azonban súlyos válságban van – jelentette ki dr. Tóth Gergely polgármester a sajtótájékoztatón. A városvezető bemutatta a Keszthelyi Kórházminimumot, azt a nyolcpontos cselekvési tervet, amely a kórház megmentését és a térség egészségügyi biztonságának helyreállítását célozza.

Keszthelyi Kórházminimumot hirdetett a városvezetés. Hangulatkeltés és követelőzés helyett érdemi munkát vár a Fidesz-KDNP képviselője

Keszthelyi Kórházminimum: a 8 pont

A Keszthelyi Kórházminimum konkrét követeléseket fogalmaz meg:

Azonnali önállóság – a kórház váljon le Zalaegerszegről, legyen saját költségvetése és teljes jogú intézménye a térségnek. Új, állandó igazgató – nem ideiglenes megbízottak, hanem valódi döntési jogkörrel rendelkező vezető kell. Több orvos és szakdolgozó – a jelenlegi 32 helyett legalább 75 orvos szükséges a biztonságos működéshez. Szülészet és nőgyógyászat újranyitása – „az édesanyáknak joguk van helyben, méltó körülmények között szülni”. Kritikus osztályok megerősítése – az intenzív, a sürgősségi és a sebészet a működőképesség határán áll. Rezidensprogram indítása – utánpótlás nélkül nincs jövő. Szolgálati lakások – államilag támogatott lakásprogram vonzhatja Keszthelyre az orvosokat és ápolókat. Szakmai munkacsoport felállítása – havi egyeztetésekkel a rövid- és középtávú feladatokról, érintett önkormányzatok, szakmai szereplők és az állami döntéshozók bevonásával .

A sajtótájékoztatón elhangzott: a szülészethez 84 település tartozik, mintegy 100 ezer állandó lakos ellátásáról van szó, amit további 300 ezer vendégéjszaka egészít ki. – Ez a kórház több százezres ellátási körzetet szolgál ki, miközben Tapolcán és Marcaliban is megszűntek az osztályok. Egy órát kell utazni bizonyos beavatkozásokhoz – és ez emberéletekbe kerülhet – figyelmeztetett a polgármester. A városvezető szerint a legfontosabb, hogy az állam érdemi párbeszédet kezdjen az önkormányzatokkal és a szakmai szereplőkkel.

Elhangzott, hogy a kórház éves költségvetése meghaladja a 4,4 milliárd forintot, vagyis több, mint Keszthely város teljes működési költségeinek a fele. A polgármester szerint az intézmény helyzete drámai: évek óta tartó orvoshiány, megszűnő osztályok, elmaradó fejlesztések és a betegek elvándorlása jellemzi. A szülészet bezárása pedig szerinte a térség jövőjét sodorta veszélybe.