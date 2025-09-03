1 órája
Keszthelyi Kórházminimum: 8 pontot jelentett be a városvezetés, reagált a Fidesz
Keszthely jövője az egészségügyi ellátás megerősítésén múlik – erről szólt a városvezetés keddi sajtótájékoztatója. A bemutatott Keszthelyi Kórházminimum egy nyolcpontos cselekvési terv. A Fidesz-KDNP részéről dr. Boldizsár Erzsébet önkormányzati képviselő reagált a bejelentésre: hangulatkeltés helyett érdemi munkát várnak a polgármestertől.
– A Keszthelyi Kórház évtizedeken át stabil bástyája volt a térség egészségügyi ellátásának, ma azonban súlyos válságban van – jelentette ki dr. Tóth Gergely polgármester a sajtótájékoztatón. A városvezető bemutatta a Keszthelyi Kórházminimumot, azt a nyolcpontos cselekvési tervet, amely a kórház megmentését és a térség egészségügyi biztonságának helyreállítását célozza.
Keszthelyi Kórházminimum: a 8 pont
A Keszthelyi Kórházminimum konkrét követeléseket fogalmaz meg:
- Azonnali önállóság – a kórház váljon le Zalaegerszegről, legyen saját költségvetése és teljes jogú intézménye a térségnek.
- Új, állandó igazgató – nem ideiglenes megbízottak, hanem valódi döntési jogkörrel rendelkező vezető kell.
- Több orvos és szakdolgozó – a jelenlegi 32 helyett legalább 75 orvos szükséges a biztonságos működéshez.
- Szülészet és nőgyógyászat újranyitása – „az édesanyáknak joguk van helyben, méltó körülmények között szülni”.
- Kritikus osztályok megerősítése – az intenzív, a sürgősségi és a sebészet a működőképesség határán áll.
- Rezidensprogram indítása – utánpótlás nélkül nincs jövő.
- Szolgálati lakások – államilag támogatott lakásprogram vonzhatja Keszthelyre az orvosokat és ápolókat.
- Szakmai munkacsoport felállítása – havi egyeztetésekkel a rövid- és középtávú feladatokról, érintett önkormányzatok, szakmai szereplők és az állami döntéshozók bevonásával.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a szülészethez 84 település tartozik, mintegy 100 ezer állandó lakos ellátásáról van szó, amit további 300 ezer vendégéjszaka egészít ki. – Ez a kórház több százezres ellátási körzetet szolgál ki, miközben Tapolcán és Marcaliban is megszűntek az osztályok. Egy órát kell utazni bizonyos beavatkozásokhoz – és ez emberéletekbe kerülhet – figyelmeztetett a polgármester. A városvezető szerint a legfontosabb, hogy az állam érdemi párbeszédet kezdjen az önkormányzatokkal és a szakmai szereplőkkel.
Elhangzott, hogy a kórház éves költségvetése meghaladja a 4,4 milliárd forintot, vagyis több, mint Keszthely város teljes működési költségeinek a fele. A polgármester szerint az intézmény helyzete drámai: évek óta tartó orvoshiány, megszűnő osztályok, elmaradó fejlesztések és a betegek elvándorlása jellemzi. A szülészet bezárása pedig szerinte a térség jövőjét sodorta veszélybe.
– Ezt a nyolc pontot nem mi találtuk ki, hanem egyeztettük orvosokkal, környékbeli polgármesterekkel és egészségügyi szakemberekkel - tette hozzá a polgármester, aki a javaslataik támogatását kérte a tájékoztatón.
Dr. Boldizsár Erzsébet önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) bírálta Tóth Gergely polgármester sajtótájékoztatóját közösségi oldalán. Szerinte a városvezető az érdemi munka és a megoldások keresése helyett hergel és félretájékoztat, ráadásul mindezt havi 2,5 milliós fizetés mellett. Mint írta, az elmúlt hónapokban Tóth Gergely több fórumon is valótlanságot terjesztett, miszerint a Keszthelyi Kórház bezár. "Ez nyilvánvaló hazugság. Az ilyen kijelentések azonban komolyan megnehezítik a kórház menedzsmentjének munkáját, hiszen hiteltelenítik a város egészségügyi intézményét, és ellehetetlenítik az új orvosok bevonzását." A képviselő közölte: a térség polgármesterei sem támogatták a polgármester javaslatait, mert tudják, felelősséggel csak valódi megoldásokért lehet dolgozni. Dr. Boldizsár Erzsébet kiemelte: hamarosan polgármesteri fórumon Nagy Bálint országgyűlési képviselő és Takács Péter egészségügyi államtitkár közösen tárgyal majd a térség fejlesztéseiről, ahová Tóth Gergely is meghívást kap. – A város érdekében ideje lenne, hogy a polgármester a hangulatkeltés és követelőzés helyett végre érdemi munkát végezzen – fogalmazott.
