Riogatás?

28 perce

A Keszthelyi Kórház nem pártpolitikai kérdés! A képviselő szerint a Tisza nem mond igazat

Címkék#Nagy Bálint#Tisza Párt#beruházás#Keszthelyi Kórház#politika

"Keszthely polgármestere és a helyi tiszások sajnos újra a város kórházával kapcsolatban riogatják az embereket", mondta Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő. Hozzátette: a Keszthelyi Kórház fejlődik – minden ellenkező álhír ellenére.

Péter B. Árpád

Nagy Bálint emlékeztetett: ugyanezek az emberek néhány hónapja azt híresztelték, hogy a Keszthelyi Kórház bezár, majd azt terjesztették, az intézmény magánkézbe kerül. "Mindez hazugság volt, s ezt ők is jól tudták", szögezte le a politikus.

Keszthelyi Kórház
Nagy Bálint: Nem szabad bedőlni, ez az akció nem a Keszthelyi Kórházról szól 
Fotó: ZH

Keszthelyi Kórház, vagy adatgyűjtési akció?

Most különböző követelésekkel állnak elő, amelyeknek nem szabad bedőlni, nem véletlen ugyanis, hogy a térség polgármesterei sem csatlakoztak mindehhez, hiszen minden tapasztalt településvezető jól tudja: ez az akció valójában nem a Keszthelyi Kórházról szól, hanem polgármester úr és a Tisza pártpolitikai érdekeit szolgálja. Ne dőljenek be a tiszás adatgyűjtési akcióknak! hívta fel a figyelmet Nagy Bálint.

Több mint egymilliárd forintból újult meg a C épület
Forrás:  ZH

Legalább ne ártsanak

A képviselő emlékeztetett, idén, több mint egymilliárd forintból megújult az intézmény C épülete, s a jövőben is az intézményért dolgoznak, "azonban, ha polgármester úr és a helyi tiszások nem tudnak, vagy nem akarnak valójában a kórház érdekében tenni, akkor arra kérem őket: legalább ne akadályozzák ezt a munkát, s ne ártsanak az intézménynek", fűzte hozzá a politikus.

A kórház nem pártpolitikai kérdés – hívta fel a figyelmet a térség országgyűlési képviselője

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
