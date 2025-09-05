A Keszthelyi Kórház nem pártpolitikai kérdés! A képviselő szerint a Tisza nem mond igazat

Nagy Bálint emlékeztetett: ugyanezek az emberek néhány hónapja azt híresztelték, hogy a Keszthelyi Kórház bezár, majd azt terjesztették, az intézmény magánkézbe kerül. "Mindez hazugság volt, s ezt ők is jól tudták", szögezte le a politikus.

Nagy Bálint: Nem szabad bedőlni, ez az akció nem a Keszthelyi Kórházról szól

Fotó: ZH

Keszthelyi Kórház, vagy adatgyűjtési akció?

– Most különböző követelésekkel állnak elő, amelyeknek nem szabad bedőlni, nem véletlen ugyanis, hogy a térség polgármesterei sem csatlakoztak mindehhez, hiszen minden tapasztalt településvezető jól tudja: ez az akció valójában nem a Keszthelyi Kórházról szól, hanem polgármester úr és a Tisza pártpolitikai érdekeit szolgálja. Ne dőljenek be a tiszás adatgyűjtési akcióknak! – hívta fel a figyelmet Nagy Bálint.

Több mint egymilliárd forintból újult meg a C épület

Forrás: ZH

Legalább ne ártsanak

A képviselő emlékeztetett, idén, több mint egymilliárd forintból megújult az intézmény C épülete, s a jövőben is az intézményért dolgoznak, "azonban, ha polgármester úr és a helyi tiszások nem tudnak, vagy nem akarnak valójában a kórház érdekében tenni, akkor arra kérem őket: legalább ne akadályozzák ezt a munkát, s ne ártsanak az intézménynek", fűzte hozzá a politikus.

A kórház nem pártpolitikai kérdés – hívta fel a figyelmet a térség országgyűlési képviselője.