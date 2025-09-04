szeptember 4., csütörtök

A kórházháború folytatódik: a zalai egészségügyi intézmény szerint nincs baj

Címkék#cáfolat#Keszthelyi Kórház#válság

Közleményt adott ki a Keszthelyi Kórház csütörtökön, melyben cáfolja, hogy több részlege kritikus helyzetbe került és az intézményt bezárás fenyegetné. Mindez annak folyománya, hogy a város polgármestere cselekvési tervet mutatott be, amely megfogalmazása szerint a Keszthelyi Kórház megmentését és a térség egészségügyi biztonságának helyreállítását célozza.

A kórházháború folytatódik: a zalai egészségügyi intézmény szerint nincs baj

A Keszthelyi Kórház ismét viták kereszttüzébe került

– A Keszthelyi Kórház évtizedeken át stabil bástyája volt a térség egészségügyi ellátásának, ma azonban súlyos válságban van – jelentette ki dr. Tóth Gergely keszthelyi polgármester a minapi sajtótájékoztatóján. A városvezető bemutatta a Keszthelyi Kórházminimumot, azt a nyolcpontos cselekvési tervet, amely, mint mondta, a kórház megmentését és a térség egészségügyi biztonságának helyreállítását célozza. Ezt követően újból fellángolt a vita a kórház helyzetéről. 

Dr. Boldizsár Erzsébet önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) bírálta Tóth Gergely polgármester sajtótájékoztatóját közösségi oldalán. Szerinte a városvezető az érdemi munka és a megoldások keresése helyett hergel és félretájékoztat. Nyilvánvaló hazugságnak nevezte a polgármester állításait a kórház helyzetéről. Mint írta: "az ilyen  kijelentések komolyan megnehezítik a kórház menedzsmentjének munkáját, hiszen hiteltelenítik a város egészségügyi intézményét, és ellehetetlenítik az új orvosok bevonzását."

Közleményt adott ki a Keszthelyi Kórház

Az intézmény csütörtökökön közleményben cáfolta, hogy válsághelyzet alakult ki. A honlapjára feltett közlemény így szól: 

A Keszthelyi Kórház határozottan cáfolja, hogy több részlege kritikus helyzetbe került és az intézményt bezárás fenyegetné.  A Keszthelyi Kórházban a betegellátás folyamatos és biztosított, az elmúlt időszakban több fejlesztés valósult meg az intézményben, többek között bővült az ortopédiai ellátás, valamint teljes egészében megújult az épület északi homlokzata.  A zavartalan betegellátás, valamint a páciensek gyógyulása és nyugalma érdekében az intézmény továbbra is mindent megtesz a különböző álhírek terjedésének megállításáért.

 

