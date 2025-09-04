A kórházháború folytatódik: a zalai egészségügyi intézmény szerint nincs baj

– A Keszthelyi Kórház évtizedeken át stabil bástyája volt a térség egészségügyi ellátásának, ma azonban súlyos válságban van – jelentette ki dr. Tóth Gergely keszthelyi polgármester a minapi sajtótájékoztatóján. A városvezető bemutatta a Keszthelyi Kórházminimumot, azt a nyolcpontos cselekvési tervet, amely, mint mondta, a kórház megmentését és a térség egészségügyi biztonságának helyreállítását célozza. Ezt követően újból fellángolt a vita a kórház helyzetéről.

Dr. Boldizsár Erzsébet önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) bírálta Tóth Gergely polgármester sajtótájékoztatóját közösségi oldalán. Szerinte a városvezető az érdemi munka és a megoldások keresése helyett hergel és félretájékoztat. Nyilvánvaló hazugságnak nevezte a polgármester állításait a kórház helyzetéről. Mint írta: "az ilyen kijelentések komolyan megnehezítik a kórház menedzsmentjének munkáját, hiszen hiteltelenítik a város egészségügyi intézményét, és ellehetetlenítik az új orvosok bevonzását."

Közleményt adott ki a Keszthelyi Kórház

Az intézmény csütörtökökön közleményben cáfolta, hogy válsághelyzet alakult ki. A honlapjára feltett közlemény így szól: