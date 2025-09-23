8 órája
Kiállás a Keszthelyi Kórházért: a polgármesterek azt kérik, senki ne üljön fel a politikai hergelésnek!
A térségi egészségügy minőségi színvonalának és fejlődésének érdekében ne üljenek fel semmiféle politikai hergelésnek! Erre kéri három polgármester a keszthelyieket és a térségben élőket. A Keszthelyi Kórház ugyanis nem a politika játszótere, hívják fel a figyelmet.
Pali Róbert, Vonyarcvashegy, Gál Lajos, Gyenesdiás és Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere közös közleményében kijelenti: "Tisztelettel gondolunk a kórházban folyó munkára, az orvosok helytállására, a nővérek áldozatkészségére". A Keszthelyi Kórház a gyógyulás helyszíne, s nem lehet pártpolitikai csatatér, szögezik le.
A Keszthelyi Kórház nem párt-, hanem szakmapolitikai kérdés
A településvezetők úgy vélik, ez szakmapolitikai kérdés, "és továbbra is fontos a Keszthelyi Kórház melletti térségi kiállás, hiszen a településeinken élő emberek biztonsága, ellátása és gyógyulása a legfontosabb számunkra is".
Jön az államtitkár
Azt is tudatták, októberben - Nagy Bálint országgyűlési képviselő meghívására - dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár látogat a térségbe, és ő ad aktuális és hiteles tájékoztatást.
"Arra kérünk minden érintett vezetőt és az itt élőket, hogy a térségi egészségügy minőségi színvonalának és fejlődésének érdekében ne üljenek fel semmiféle politikai hergelésnek!", fogalmaz a három polgármester.
A Keszthelyi Kórház nem pártpolitikai kérdés! A képviselő szerint a Tisza nem mond igazat