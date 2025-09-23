szeptember 23., kedd

Jön az államtitkár

57 perce

Kiállás a Keszthelyi Kórházért: a polgármesterek azt kérik, senki ne üljön fel a politikai hergelésnek!

Címkék#Czigány Sándor#egészségügy#Gál Lajos#Keszthelyi Kórház#Pali Róbert#államtitkár

A térségi egészségügy minőségi színvonalának és fejlődésének érdekében ne üljenek fel semmiféle politikai hergelésnek! Erre kéri három polgármester a keszthelyieket és a térségben élőket. A Keszthelyi Kórház ugyanis nem a politika játszótere, hívják fel a figyelmet.

Zaol.hu

Pali Róbert, Vonyarcvashegy, Gál Lajos, Gyenesdiás és Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere közös közleményében kijelenti: "Tisztelettel gondolunk a kórházban folyó munkára, az orvosok helytállására, a nővérek áldozatkészségére". A Keszthelyi Kórház a gyógyulás helyszíne, s nem lehet pártpolitikai csatatér, szögezik le.

Keszthelyi Kórház
Senki ne üljön fel a Keszthelyi Kórházzal kapcsolatos hergelésnek – ezt kéri három térségi polgármester, Pali Róbert, Gál Lajos és Czigány Sándor
Forrás:  Fb

A Keszthelyi Kórház nem párt-, hanem szakmapolitikai kérdés

A településvezetők úgy vélik, ez szakmapolitikai kérdés, "és továbbra is fontos a Keszthelyi Kórház melletti térségi kiállás, hiszen a településeinken élő emberek biztonsága, ellátása és gyógyulása a legfontosabb számunkra is".

A Keszthelyi Kórház szeptember elején már cáfolta az álhíreket
Forrás: ZH-archívum

Jön az államtitkár

Azt is tudatták, októberben - Nagy Bálint országgyűlési képviselő meghívására - dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár látogat a térségbe, és ő ad aktuális és hiteles tájékoztatást. 

"Arra kérünk minden érintett vezetőt és az itt élőket, hogy a térségi egészségügy minőségi színvonalának és fejlődésének érdekében ne üljenek fel semmiféle politikai hergelésnek!", fogalmaz a három polgármester.

 

