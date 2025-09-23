Kiállás a Keszthelyi Kórházért: a polgármesterek azt kérik, senki ne üljön fel a politikai hergelésnek!

Pali Róbert, Vonyarcvashegy, Gál Lajos, Gyenesdiás és Czigány Sándor, Alsópáhok polgármestere közös közleményében kijelenti: "Tisztelettel gondolunk a kórházban folyó munkára, az orvosok helytállására, a nővérek áldozatkészségére". A Keszthelyi Kórház a gyógyulás helyszíne, s nem lehet pártpolitikai csatatér, szögezik le.

Senki ne üljön fel a Keszthelyi Kórházzal kapcsolatos hergelésnek – ezt kéri három térségi polgármester, Pali Róbert, Gál Lajos és Czigány Sándor

Forrás: Fb

A Keszthelyi Kórház nem párt-, hanem szakmapolitikai kérdés

A településvezetők úgy vélik, ez szakmapolitikai kérdés, "és továbbra is fontos a Keszthelyi Kórház melletti térségi kiállás, hiszen a településeinken élő emberek biztonsága, ellátása és gyógyulása a legfontosabb számunkra is".

A Keszthelyi Kórház szeptember elején már cáfolta az álhíreket

Forrás: ZH-archívum

Jön az államtitkár

Azt is tudatták, októberben - Nagy Bálint országgyűlési képviselő meghívására - dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár látogat a térségbe, és ő ad aktuális és hiteles tájékoztatást.

"Arra kérünk minden érintett vezetőt és az itt élőket, hogy a térségi egészségügy minőségi színvonalának és fejlődésének érdekében ne üljenek fel semmiféle politikai hergelésnek!", fogalmaz a három polgármester.