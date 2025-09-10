szeptember 10., szerda

Elhatárolódnak a politikai agitációtól

53 perce

Ellenzéki aktivisták okoztak botrányt a Keszthelyi Kórházban - reagált az intézmény

Címkék#aláírásgyűjtés#Keszthelyi Kórház#közlemény

Politikai akciót hajtottak végre ellenzéki aktivisták a közelmúltban a Keszthelyi Kórházban - az intézmény nem hagyta szó nélkül a történteket. A Keszthelyi Kórház már a múlt héten is cáfolta az ellenzéki oldalról terjesztett álhíreket.

Zaol.hu

"Sajnálatos módon az elmúlt hetekben politikai aktivisták aláírásgyűjtéssel zavarták meg a Keszthelyi Kórház betegeinek nyugalmát" - olvasható az intézmény közleményében. Mint írták, felhívják mindenki figyelmét arra, hogy a kórház a gyógyítás színtere, ahol a politikai agitációnak semmi keresnivalója nincs. 
"A kórház falai közötti, politikai célú aláírásgyűjtés sem a betegek gyógyulását, sem a gyógyító munkát nem segíti elő. Nyomatékosan megkérünk mindenkit, hogy intézményünket kizárólag eredeti rendeltetése szerint vegyék igénybe, vagyis egészségügyi ellátás, vagy indokolt beteglátogatás céljából, biztosítva ezzel intézményünk zavartalan működését és a betegek nyugalmát" - fogalmazott közleményében a kórház.

Közleményben reagált a Keszthelyi Kórház az ellenzéki politikai agitációra
A Keszthelyi Kórház elhatárolódott a politikai célú aláírásgyűjtéstől, nyomatékos kérést fogalmazott meg az intézmény
Fotó: Keszthelyi Kórház / Fb

Politikai hangulatkeltés zajlott a Keszthelyi Kórház körül

Legutóbb Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője szólalt fel a politikai hangulatkeltés ellen. Úgy fogalmazott: a Keszthelyi Kórház fejlődik, minden ellenkező álhír ellenére. "Ha polgármester úr és a helyi tiszások nem tudnak, vagy nem akarnak valójában a kórház érdekében tenni, akkor arra kérem őket: legalább ne akadályozzák ezt a munkát, s ne ártsanak az intézménynek" - fejtette ki a képviselő.

A Keszthelyi Kórház politikai támadások miatt a múlt héten is közlemény adott ki, ebben azt írták: a kórház "határozottan cáfolja, hogy több részlege kritikus helyzetbe került és az intézményt bezárás fenyegetné. A Keszthelyi Kórházban a betegellátás folyamatos és biztosított, az elmúlt időszakban több fejlesztés valósult meg."

 

 

