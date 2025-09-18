Mit jelent az, hogy családsegítés? A segítő szakemberek hogyan tudják jobbá tenni a keszthelyi családok életét? Miként lehet csatlakozni a Kortárs Segítő programba? – A kérdéseket Jakabfi Lászlóval, a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetőjével járjuk körül.

Jakabfi László, a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője

Fotó: Mészáros Annarózsa

A családsegítés mindennapjai a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központban

– A családsegítők leginkább olyan emberek mellett állnak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek: munkanélküliek, idősek, válásban érintettek vagy gyereknevelési gondokkal küzdők. Nekik segítünk átlendülni a legnehezebb időszakokon – magyarázza Jakabfi László.

Hozzáteszi: a rendszer 2016 óta működik így, ekkor alakították át a gyermekjóléti törvényt. A központok és szolgálatok együttműködve dolgoznak, az esetmenedzserek pedig összefogják a hatósági ügyeket.

– A családsegítő legalább havi háromszor személyesen találkozik a családdal. Ez nagyon közvetlen kapcsolat. Az esetmenedzser viszont inkább az iratokkal, a hatósági előkészítéssel foglalkozik – mondja.

Számok mögött sorsok

Jelenleg mintegy 150–200 család tartozik a központ látókörébe. – Ez nagyon ingadozó szám. Ha több a jogszabályi változás, akkor több a jelzés is. A lényeg, hogy minden esetnél ott legyünk, ahol szükség van ránk, azokkal az ügyekkel tudunk foglalkozni, amiről tudunk – fogalmaz az intézményvezető. Az együttműködés a családokkal általában jó, bár – teszi hozzá – a hatósági intézkedések nehezebb helyzetet teremtenek. – Sokan úgy érzik, mi azért megyünk, hogy “piszkáljuk” őket. Pedig a cél az, hogy normalizáljuk a család működését.

Sikerek apró lépésekben

Arra kérem, mondjon sikertörténetet. Elmosolyodik: – Itt nincsenek hollywoodi sikersztorik. Nem arról van szó, hogy valaki a semmiből egyetemre kerül. Inkább arról, hogy egy család jobban tudja folytatni az életét, fellélegzik. Úgy kell elképzelni a munkát, mint amikor valakit kihúzol a vízből: levegőt kap, és újra képes úszni.

Kortárs segítők: fiatalok fiatalokért

A beszélgetés fonala lassan a jövő felé kanyarodik. 2023-ban indult el a Kortárs Segítő Program, amelybe hetedikes kortól várják a fiatalokat. Az intézmény kapuja minden csütörtökön nyitva áll délután 3 és este 6 között.