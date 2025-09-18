20 perce
„Úgy kell elképzelni a munkánkat, mint amikor valakit kihúzol a vízből” – te csatlakoznál?
A mindennapi küzdelmekben gyakran a legnagyobb segítséget a legapróbb dolgok jelentik: egy beszélgetés, egy támogató jelenlét, értő figyelem, egy közösség, ahová tartozhatunk. A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ pontosan ezt kínálja: kapaszkodót a családoknak, biztonságos teret a fiataloknak és új lehetőségeket a jövő építéséhez.
Mit jelent az, hogy családsegítés? A segítő szakemberek hogyan tudják jobbá tenni a keszthelyi családok életét? Miként lehet csatlakozni a Kortárs Segítő programba? – A kérdéseket Jakabfi Lászlóval, a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény vezetőjével járjuk körül.
A családsegítés mindennapjai a Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központban
– A családsegítők leginkább olyan emberek mellett állnak, akik nehéz élethelyzetbe kerültek: munkanélküliek, idősek, válásban érintettek vagy gyereknevelési gondokkal küzdők. Nekik segítünk átlendülni a legnehezebb időszakokon – magyarázza Jakabfi László.
Hozzáteszi: a rendszer 2016 óta működik így, ekkor alakították át a gyermekjóléti törvényt. A központok és szolgálatok együttműködve dolgoznak, az esetmenedzserek pedig összefogják a hatósági ügyeket.
– A családsegítő legalább havi háromszor személyesen találkozik a családdal. Ez nagyon közvetlen kapcsolat. Az esetmenedzser viszont inkább az iratokkal, a hatósági előkészítéssel foglalkozik – mondja.
Számok mögött sorsok
Jelenleg mintegy 150–200 család tartozik a központ látókörébe. – Ez nagyon ingadozó szám. Ha több a jogszabályi változás, akkor több a jelzés is. A lényeg, hogy minden esetnél ott legyünk, ahol szükség van ránk, azokkal az ügyekkel tudunk foglalkozni, amiről tudunk – fogalmaz az intézményvezető. Az együttműködés a családokkal általában jó, bár – teszi hozzá – a hatósági intézkedések nehezebb helyzetet teremtenek. – Sokan úgy érzik, mi azért megyünk, hogy “piszkáljuk” őket. Pedig a cél az, hogy normalizáljuk a család működését.
Sikerek apró lépésekben
Arra kérem, mondjon sikertörténetet. Elmosolyodik: – Itt nincsenek hollywoodi sikersztorik. Nem arról van szó, hogy valaki a semmiből egyetemre kerül. Inkább arról, hogy egy család jobban tudja folytatni az életét, fellélegzik. Úgy kell elképzelni a munkát, mint amikor valakit kihúzol a vízből: levegőt kap, és újra képes úszni.
Kortárs segítők: fiatalok fiatalokért
A beszélgetés fonala lassan a jövő felé kanyarodik. 2023-ban indult el a Kortárs Segítő Program, amelybe hetedikes kortól várják a fiatalokat. Az intézmény kapuja minden csütörtökön nyitva áll délután 3 és este 6 között.
– A kamaszoknak közösségi tér kell, ahol önmaguk lehetnek. Mi nem felülről akarjuk megmondani, hogy, mire van szükségük, meghallgatjuk őket, figyelünk rájuk. Ha bizalomról akarnak beszélni, arról tartunk tréninget. Ha környezetvédelemről, akkor abba ássuk bele magunkat – meséli Jakabfi László.
A közösségi térben csocsóasztal, pingpong, darts is helyet kapott, ingyen wifi is van, de legalább ilyen fontosak a kommunikációs és konfliktuskezelési tréningek. A fiatalok a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület segítségével Erasmus+ program keretében már Palermóban is jártak, ahol más országok diákjaival tanultak a fenntarthatóságról.
– Ez a generáció szorong a jövő miatt. Mi segítünk nekik abban, hogyan lehet élhető, felelős életet élni, és közben megtalálni a saját útjukat.
Amikor arról kérdezem, miért érdemes csatlakozni a Kortárs Segítő programhoz, Jakabfi László egyszerű választ ad: – Bárki jöhet hetediktől felfelé. Nincsenek bonyolult szabályok, csak három: nincs rasszizmus, nincs drog, nincs alkohol. A többi róluk szól: beszélgetünk, vitatkozunk, fejlődünk. És közben megtanuljuk, hogyan lehetünk jobbak – önmagunk és mások számára, hogyan tudják támogatni kortársaikat.
Új terek, új lehetőségek
A központ hamarosan megújulhat: Keszthely önkormányzata TOP-os pályázaton nyert forrást az épület felújítására. A nyílászárókat cserélik, szigetelik az épületet, és várhatóan egy helyiségben is új szolgáltatásokat biztosíthatnak majd. A Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint 27 millió forint áll rendelkezésre.
– Ez nem csak infrastrukturális fejlesztést jelent. Ez arról szól, hogy kényelmesebb, otthonosabb környezetben tudjuk fogadni a családokat és a fiatalokat – hangsúlyozza az intézményvezető.
A Keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ feladata, hogy támogassa a nehéz helyzetbe került családokat és gyerekeket: családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatásokat és esetmenedzsmentet nyújt, működteti
- a gyermekvédelmi jelzőrendszert, valamint
- jogi,
- pszichológiai,
- családterápiás és
- mediációs tanácsadást biztosít.
Kiemelt szerepe van a krízishelyzetek kezelésében, a kapcsolattartási és készenléti ügyeletben, valamint az utcai, lakótelepi és kórházi szociális munkában. Emellett szabadidős és prevenciós programokat, szünidei étkeztetést és adományközvetítést is szervez, hogy a helyi közösség minden tagja esélyt kapjon a biztonságos, kiegyensúlyozott életre.