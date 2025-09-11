Most akkor lehet égetni, vagy nem?! Mégsem olyan fekete-fehér a helyzet

A zöldhulladék zsák előnye, hogy segít rendezni a kertet, könnyebbé teszi a hulladék mozgatását a fogantyúknak köszönhetően, és nagy ellenállóképességű anyagból készül és nem kell foglalkozni azzal, hogy a kerti tűzgyújtás szabályai mit engednek s mit nem. Vagyis nem az avarégetés az egyetlen megoldás, ám mégis sokan ezt választják. Az avar és kerti hulladék égetése önkormányzati rendelet alapján történik a zalai települések nagy részén, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig hasznos tudnivalókat osztott meg az avarégetés szabályai kapcsán.

A kerti tűzgyújtás szabályai településenként változnak, nem mindegy mikor égetünk. De ezt el is hagyhatjuk és választhatjuk a komposztálást, mutatja Vincze Szabolcs Pórszombaton

Fotó: Korosa Titanilla/Archív

Kerti tűzgyújtás szabályai: mikor lehet növényi hulladékot égetni?

Bangó Szilárd, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője érdeklődésünkre úgy tájékoztatott, hogy a jelenlegi időszakban csak ott lehet növényi hulladékot égetni, ahol azt helyi önkormányzati rendelet engedélyezi, ezért érdemes utánanézni a kerti tűzgyújtás szabályainak. Ha ilyen szabályozás nincs, akkor az égetés továbbra is tilos. A helyi rendeletekben közös:

csak teljesen száraz növényi hulladék égethető;

csak szélcsendes időben, folyamatos felügyelet mellett;

megfelelő oltóeszközöket (víz, lapát, gereblye) a helyszínen kell tartani;

az égetést általában csak az év meghatározott időszakában és heti fix napokon lehet végezni.

Az igazán száraz növényi anyag szinte füst nélkül ég, viszont ha a tűz erős fehéres füstöt bocsát ki, az jellemzően vízgőz – tehát az anyag még nem alkalmas égetésre. A feketés, szürkés szín pedig azt mutatja, hogy az égés tökéletlen, vagy oda nem való anyag is került a tűzbe. A nedves növénykupac alacsony hőmérsékleten ég, és súlyos légszennyezést, a keletkező szén-monoxid rosszullétet okoz.

A bírság összege tovább nőhet

Az ide vonatkozó kormányrendelet szerint az avar és a kerti hulladék égetése miatt kiszabható bírság mértéke 15 ezertől 300 ezer forintig terjedhet. Az önkormányzatok ezen felül környezetvédelmi bírságot is kiszabhatnak. A tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 10 ezertől 1 millió forintig, a tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 20 ezertől 3 millió forintig terjedő pénzbírságot von maga után.