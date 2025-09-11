2 órája
Most akkor lehet égetni, vagy nem?! Mégsem olyan fekete-fehér a helyzet
Múlik a nyár, beköszönt az ősz, a szüret, és a keletkező kerti zöldhulladék eltüntetése. Ennek része a zöldhulladék égetése. A kerti tűzgyújtás szabályai településenként változnak, és az avarégetés nem is egyetlen megoldás, hogy megszabaduljunk a növényi hulladéktól. Jó szolgálatot tesz a zöldhulladék zsák ilyenkor, mert megkönnyíti a kerti fűnyesedék, levelek és ágak összegyűjtését, elszállítását és újrahasznosítását.
Ha az avarégetés mellett döntünk, a kerti tűzgyújtás szabályai mellett ne menjünk el, ne legyünk gondatlanok
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
A zöldhulladék zsák előnye, hogy segít rendezni a kertet, könnyebbé teszi a hulladék mozgatását a fogantyúknak köszönhetően, és nagy ellenállóképességű anyagból készül és nem kell foglalkozni azzal, hogy a kerti tűzgyújtás szabályai mit engednek s mit nem. Vagyis nem az avarégetés az egyetlen megoldás, ám mégis sokan ezt választják. Az avar és kerti hulladék égetése önkormányzati rendelet alapján történik a zalai települések nagy részén, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig hasznos tudnivalókat osztott meg az avarégetés szabályai kapcsán.
Kerti tűzgyújtás szabályai: mikor lehet növényi hulladékot égetni?
Bangó Szilárd, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője érdeklődésünkre úgy tájékoztatott, hogy a jelenlegi időszakban csak ott lehet növényi hulladékot égetni, ahol azt helyi önkormányzati rendelet engedélyezi, ezért érdemes utánanézni a kerti tűzgyújtás szabályainak. Ha ilyen szabályozás nincs, akkor az égetés továbbra is tilos. A helyi rendeletekben közös:
- csak teljesen száraz növényi hulladék égethető;
- csak szélcsendes időben, folyamatos felügyelet mellett;
- megfelelő oltóeszközöket (víz, lapát, gereblye) a helyszínen kell tartani;
- az égetést általában csak az év meghatározott időszakában és heti fix napokon lehet végezni.
Az igazán száraz növényi anyag szinte füst nélkül ég, viszont ha a tűz erős fehéres füstöt bocsát ki, az jellemzően vízgőz – tehát az anyag még nem alkalmas égetésre. A feketés, szürkés szín pedig azt mutatja, hogy az égés tökéletlen, vagy oda nem való anyag is került a tűzbe. A nedves növénykupac alacsony hőmérsékleten ég, és súlyos légszennyezést, a keletkező szén-monoxid rosszullétet okoz.
A bírság összege tovább nőhet
Az ide vonatkozó kormányrendelet szerint az avar és a kerti hulladék égetése miatt kiszabható bírság mértéke 15 ezertől 300 ezer forintig terjedhet. Az önkormányzatok ezen felül környezetvédelmi bírságot is kiszabhatnak. A tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 10 ezertől 1 millió forintig, a tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 20 ezertől 3 millió forintig terjedő pénzbírságot von maga után.
Településenként eltérőek az avarégetés szabályai
Pákán nincs külön szabály, a kerti hulladék égetése 2025 évben is januártól decemberig lehetséges szerdán és pénteken. Söjtörön október 1-től április 30-ig lehet égetni, hétfőn, pénteken és szombaton Egerváron csak áprilisban és októberben lehet égetni, csütörtökön, pénteken és szombaton, s kizárólag száraz hulladékot, jó és szélmentes időben. Zalaegerszegen az önkormányzati rendelet szerint október 15. és április 15. között, meghatározott napokon lehet a kerti hulladékot elégetni.
Környezetbarát megoldás a kerti hulladék égetése helyett
Vincze Szabolcs pórszombati háztáji gazdálkodó a komposztálást ajánlja az avarégetés helyett. Elmondta, hogy kert szépítése közben összegyűjtött lehulló leveleket, tegyék nyugodtan a komposztra elégetésük helyett, hiszen az égetés során, főleg, ha még nyers az avar, környezet- és egészségkárosító légszennyező anyagok keletkeznek, s az eljárás klímamelegítő szén-dioxid-kibocsátással jár, és az égetéssel értékes ásványi anyagoktól fosztjuk meg a talajt. Ráadásul az összegyűjtött avarkupacban hasznos élőlények, akár sünök is meghúzódhatnak.