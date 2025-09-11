szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

23°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mit tegyünk a kerti zöldhulladékkal?

2 órája

Most akkor lehet égetni, vagy nem?! Mégsem olyan fekete-fehér a helyzet

Címkék#fogantyú#hulladék#rendelet#bírság

Múlik a nyár, beköszönt az ősz, a szüret, és a keletkező kerti zöldhulladék eltüntetése. Ennek része a zöldhulladék égetése. A kerti tűzgyújtás szabályai településenként változnak, és az avarégetés nem is egyetlen megoldás, hogy megszabaduljunk a növényi hulladéktól. Jó szolgálatot tesz a  zöldhulladék zsák ilyenkor, mert megkönnyíti a kerti fűnyesedék, levelek és ágak összegyűjtését, elszállítását és újrahasznosítását.

Korosa Titanilla
Most akkor lehet égetni, vagy nem?! Mégsem olyan fekete-fehér a helyzet

Ha az avarégetés mellett döntünk, a kerti tűzgyújtás szabályai mellett ne menjünk el, ne legyünk gondatlanok

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A zöldhulladék zsák előnye, hogy segít rendezni a kertet, könnyebbé teszi a hulladék mozgatását a fogantyúknak köszönhetően, és nagy ellenállóképességű anyagból készül és nem kell foglalkozni azzal, hogy a kerti tűzgyújtás szabályai mit engednek s mit nem. Vagyis nem az avarégetés az egyetlen megoldás, ám mégis sokan ezt választják. Az avar és kerti hulladék égetése önkormányzati rendelet alapján történik a zalai települések nagy részén, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság pedig hasznos tudnivalókat osztott meg az avarégetés szabályai kapcsán.

kerti tűzgyújtás szabályai szigorúak, a kerti hulladék égetése helyett Vincze Szabolcs a komposztál
A kerti tűzgyújtás szabályai településenként változnak, nem mindegy mikor égetünk. De ezt el is hagyhatjuk és választhatjuk a komposztálást, mutatja Vincze Szabolcs Pórszombaton 
Fotó: Korosa Titanilla/Archív

Kerti tűzgyújtás szabályai: mikor lehet növényi hulladékot égetni?

Bangó Szilárd, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője érdeklődésünkre úgy tájékoztatott, hogy a jelenlegi időszakban csak ott lehet növényi hulladékot égetni, ahol azt helyi önkormányzati rendelet engedélyezi, ezért érdemes utánanézni a kerti tűzgyújtás szabályainak. Ha ilyen szabályozás nincs, akkor az égetés továbbra is tilos. A helyi rendeletekben közös:

  • csak teljesen száraz növényi hulladék égethető;
  • csak szélcsendes időben, folyamatos felügyelet mellett;
  • megfelelő oltóeszközöket (víz, lapát, gereblye) a helyszínen kell tartani;
  • az égetést általában csak az év meghatározott időszakában és heti fix napokon lehet végezni.

Az igazán száraz növényi anyag szinte füst nélkül ég, viszont ha a tűz erős fehéres füstöt bocsát ki, az jellemzően vízgőz – tehát az anyag még nem alkalmas égetésre. A feketés, szürkés szín pedig azt mutatja, hogy az égés tökéletlen, vagy oda nem való anyag is került a tűzbe. A nedves növénykupac alacsony hőmérsékleten ég, és súlyos légszennyezést, a keletkező szén-monoxid rosszullétet okoz. 

A bírság összege tovább nőhet

Az ide vonatkozó kormányrendelet szerint az avar és a kerti hulladék égetése miatt kiszabható bírság mértéke 15 ezertől 300 ezer forintig terjedhet. Az önkormányzatok ezen felül környezetvédelmi bírságot is kiszabhatnak. A tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 10 ezertől 1 millió forintig, a tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 20 ezertől 3 millió forintig terjedő pénzbírságot von maga után.

Településenként eltérőek az avarégetés szabályai

Pákán nincs külön szabály, a kerti hulladék égetése 2025 évben is januártól decemberig lehetséges szerdán és pénteken. Söjtörön október 1-től április 30-ig lehet égetni, hétfőn, pénteken és szombaton Egerváron csak áprilisban és októberben lehet égetni, csütörtökön, pénteken és szombaton, s kizárólag száraz hulladékot, jó és szélmentes időben. Zalaegerszegen az önkormányzati rendelet szerint október 15. és április 15. között, meghatározott napokon lehet a kerti hulladékot elégetni.

Környezetbarát megoldás a kerti hulladék égetése helyett 

Vincze Szabolcs pórszombati háztáji gazdálkodó a komposztálást ajánlja az  avarégetés helyett. Elmondta, hogy kert szépítése közben összegyűjtött lehulló leveleket, tegyék nyugodtan a komposztra elégetésük helyett, hiszen az égetés során, főleg, ha még nyers az avar, környezet- és egészségkárosító légszennyező anyagok keletkeznek, s az eljárás klímamelegítő szén-dioxid-kibocsátással jár, és az égetéssel értékes ásványi anyagoktól fosztjuk meg a talajt. Ráadásul az összegyűjtött avarkupacban hasznos élőlények, akár sünök is meghúzódhatnak.  



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu