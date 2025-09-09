Felbolydul a zalai város, olyan program lesz, amit itt már régen láttak

Az I. Kerkaland Feszt pénteken 20 órakor Paulina élő koncertjével indul a rendezvénytéren. Szombaton 8.45-kor indul a program az ICDM Családi Nappal, melynek keretében lesznek kerékpártúrák, egészségügyi szűrések, biztonságtechnikai előadás, KRESZ pálya kerékpárosoknak, kézműves foglalkozás. Majd 10 órakor megnyílik a „Minden ízében Zala” – kézműves és helyi termék vásár, elindul a főzőverseny és a városi könyvtár is egész napos foglalkozásokkal készül.

Az I. Kerkaland Feszt programja

I. Kerkaland Feszt - felélesztik a szüreti felvonulást

A szabadtéri színpadi programok 10.30-kor kezdődnek, majd több éves kihagyás után idén újra lesz szüreti felvonulás Lentiben, mely 14 órakor indul az Átkötő útról. A fesztivál hivatalos megnyitója 15.30-kor lesz, itt Horváth László, Lenti város polgármestere köszönti a megjeleneket. A délután további részében kihirdetik a főzőverseny eredményeit, a kulturális műsorban fellépnek helyi művészeti csoportok, lesz erdélyi folklór műsor és a Vetecz Társulat táncos műsora, majd 18 órakor a TikTok videópályázat eredményhirdetése. Este 20 órakor a THE BIEBERS ad élő koncert, majd 21.30-kor tűzijáték zárja a fesztivált.