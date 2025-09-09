1 órája
Felbolydul a zalai város, olyan program lesz, amit itt már régen láttak
Egész napos rendezvény lesz Lentiben. Szeptember 12–én és 13-án, pénteken és szombaton rendezik az I. Kerkaland Feszt elnevezésű programot.
Pénteken kezdődik az I. Kerkaland Feszt Lentiben, szombaton a főzőcsapatok is kibontakoznak, ahogy tették korábban is a város hasonló rendezvényein
Fotó: Archív/Korosa
Az I. Kerkaland Feszt pénteken 20 órakor Paulina élő koncertjével indul a rendezvénytéren. Szombaton 8.45-kor indul a program az ICDM Családi Nappal, melynek keretében lesznek kerékpártúrák, egészségügyi szűrések, biztonságtechnikai előadás, KRESZ pálya kerékpárosoknak, kézműves foglalkozás. Majd 10 órakor megnyílik a „Minden ízében Zala” – kézműves és helyi termék vásár, elindul a főzőverseny és a városi könyvtár is egész napos foglalkozásokkal készül.
I. Kerkaland Feszt - felélesztik a szüreti felvonulást
A szabadtéri színpadi programok 10.30-kor kezdődnek, majd több éves kihagyás után idén újra lesz szüreti felvonulás Lentiben, mely 14 órakor indul az Átkötő útról. A fesztivál hivatalos megnyitója 15.30-kor lesz, itt Horváth László, Lenti város polgármestere köszönti a megjeleneket. A délután további részében kihirdetik a főzőverseny eredményeit, a kulturális műsorban fellépnek helyi művészeti csoportok, lesz erdélyi folklór műsor és a Vetecz Társulat táncos műsora, majd 18 órakor a TikTok videópályázat eredményhirdetése. Este 20 órakor a THE BIEBERS ad élő koncert, majd 21.30-kor tűzijáték zárja a fesztivált.