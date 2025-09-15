szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

1 órája

Régen bulizott ekkorát a zalai város, még fel is vonultak és X-faktor-sztárt hívtak (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#fesztivál#szüreti felvonulás#rendezvény

Péntek estétől szombaton késő estig tartott a buli. A Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben megmozgatta a város lakosságát, de még a környéket is.

Korosa Titanilla
Régen bulizott ekkorát a zalai város, még fel is vonultak és X-faktor-sztárt hívtak (galéria, videó)

Az elmúlt hétvégén volt a Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A hétvégén az I. Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben valóban számos programot kínált az érdeklődőknek. A korábbi Őszi fesztivál rendezvényét jócskán kibővítve szervezték meg az eseményt, meghagyva a központi elemeket, de újdonságokkal is szolgálva. 

Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben - a Kolping főzőcsapat
Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben - A főzőversenyen győztes csapat
Forrás:  ZH

Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben

Pénteken este az X-faktor felfedezettje, Paulina koncertjével indították a Kerkaland Feszt programját, szombaton pedig délelőtt megkezdődött a hagyományos főzőverseny, melyre ez alkalommal több mint 30 csapat nevezett. Főként bográcsételeket főztek a baráti társaságok, a cégek és intézmények csapatai, illetve a város képviselő-testülete is megmérette magát. Az első helyen a Kolping Jópofák csapata végzett: erdei gombás sertéspofapörköltet főztek dödöllével, második lett a Molnár Porta paradicsomos húsoskáposztával, harmadik a Kotyvasztó kommandó, ők fehérboros nyúlragut készítettek nokedlivel, a különdíjat pedig a Lámfalussy-iskola csapata zsebelte be egy Jókai-bablevessel.

Újraélesztették a szüreti felvonulást

Az idei rendezvényen régi hagyományt is felelevenítettek, megszervezték a szüreti felvonulást, melyen nem csak helyiek vettek részt, hanem a környező településekről is érkeztek felvonulók. 

A fesztivál megnyitóján Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, a kulturális műsorban helyi és vendégfellépők is színpadra léptek, köztük a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola küldöttsége.

Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben

Fotók: Korosa Titanilla

Minden ízében Zala

A Kerkaland Feszt és szüreti fesztivál programja kiegészült a Zala Vármegyei Önkormányzat által két további programelemmel is. A megyei önkormányzat kerékpáros turizmust fejlesztő projektje keretében megtartott családi napon szerveztek három távon kerékpáros túrákat, kézműves foglalkozást, biztonságtechnikai előadást, illetve KRESZ-pálya várta a legkisebbeknek.

Emellett része volt a fesztivál programjának a Minden ízében Zala rendezvény is, melyet Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke nyitott meg, s elmondta, hogy a program célja, hogy a helyi termelőket, kézműveseket támogassák, számukra vásárokat szerveztek, ahol népszerűsíthették termékeiket, illetve arra ösztönözték a vásárlókat, hogy a multi kínálata helyett helyi termékeket vásároljanak. 

Paulina és a The Biebers

A pénteki Paulina koncert után szombaton is ismert zenekar, a The Biebers koncertje, majd tűzijáték zárta a napot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu