Régen bulizott ekkorát a zalai város, még fel is vonultak és X-faktor-sztárt hívtak (galéria, videó)

A hétvégén az I. Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben valóban számos programot kínált az érdeklődőknek. A korábbi Őszi fesztivál rendezvényét jócskán kibővítve szervezték meg az eseményt, meghagyva a központi elemeket, de újdonságokkal is szolgálva.

Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben - A főzőversenyen győztes csapat

Forrás: ZH

Pénteken este az X-faktor felfedezettje, Paulina koncertjével indították a Kerkaland Feszt programját, szombaton pedig délelőtt megkezdődött a hagyományos főzőverseny, melyre ez alkalommal több mint 30 csapat nevezett. Főként bográcsételeket főztek a baráti társaságok, a cégek és intézmények csapatai, illetve a város képviselő-testülete is megmérette magát. Az első helyen a Kolping Jópofák csapata végzett: erdei gombás sertéspofapörköltet főztek dödöllével, második lett a Molnár Porta paradicsomos húsoskáposztával, harmadik a Kotyvasztó kommandó, ők fehérboros nyúlragut készítettek nokedlivel, a különdíjat pedig a Lámfalussy-iskola csapata zsebelte be egy Jókai-bablevessel.

Újraélesztették a szüreti felvonulást

Az idei rendezvényen régi hagyományt is felelevenítettek, megszervezték a szüreti felvonulást, melyen nem csak helyiek vettek részt, hanem a környező településekről is érkeztek felvonulók.

A fesztivál megnyitóján Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, a kulturális műsorban helyi és vendégfellépők is színpadra léptek, köztük a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola küldöttsége.