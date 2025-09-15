1 órája
Régen bulizott ekkorát a zalai város, még fel is vonultak és X-faktor-sztárt hívtak (galéria, videó)
Péntek estétől szombaton késő estig tartott a buli. A Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben megmozgatta a város lakosságát, de még a környéket is.
Az elmúlt hétvégén volt a Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
A hétvégén az I. Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben valóban számos programot kínált az érdeklődőknek. A korábbi Őszi fesztivál rendezvényét jócskán kibővítve szervezték meg az eseményt, meghagyva a központi elemeket, de újdonságokkal is szolgálva.
Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás Lentiben
Pénteken este az X-faktor felfedezettje, Paulina koncertjével indították a Kerkaland Feszt programját, szombaton pedig délelőtt megkezdődött a hagyományos főzőverseny, melyre ez alkalommal több mint 30 csapat nevezett. Főként bográcsételeket főztek a baráti társaságok, a cégek és intézmények csapatai, illetve a város képviselő-testülete is megmérette magát. Az első helyen a Kolping Jópofák csapata végzett: erdei gombás sertéspofapörköltet főztek dödöllével, második lett a Molnár Porta paradicsomos húsoskáposztával, harmadik a Kotyvasztó kommandó, ők fehérboros nyúlragut készítettek nokedlivel, a különdíjat pedig a Lámfalussy-iskola csapata zsebelte be egy Jókai-bablevessel.
Újraélesztették a szüreti felvonulást
Az idei rendezvényen régi hagyományt is felelevenítettek, megszervezték a szüreti felvonulást, melyen nem csak helyiek vettek részt, hanem a környező településekről is érkeztek felvonulók.
A fesztivál megnyitóján Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, a kulturális műsorban helyi és vendégfellépők is színpadra léptek, köztük a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola küldöttsége.
Kerkaland Feszt és szüreti felvonulás LentibenFotók: Korosa Titanilla
Minden ízében Zala
A Kerkaland Feszt és szüreti fesztivál programja kiegészült a Zala Vármegyei Önkormányzat által két további programelemmel is. A megyei önkormányzat kerékpáros turizmust fejlesztő projektje keretében megtartott családi napon szerveztek három távon kerékpáros túrákat, kézműves foglalkozást, biztonságtechnikai előadást, illetve KRESZ-pálya várta a legkisebbeknek.
Emellett része volt a fesztivál programjának a Minden ízében Zala rendezvény is, melyet Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke nyitott meg, s elmondta, hogy a program célja, hogy a helyi termelőket, kézműveseket támogassák, számukra vásárokat szerveztek, ahol népszerűsíthették termékeiket, illetve arra ösztönözték a vásárlókat, hogy a multi kínálata helyett helyi termékeket vásároljanak.
Paulina és a The Biebers
A pénteki Paulina koncert után szombaton is ismert zenekar, a The Biebers koncertje, majd tűzijáték zárta a napot.