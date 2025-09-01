Kerítés és dílerkedés a Balaton-parti városban – a bájt s a gyönyört exportálták is

A közlemény szerint a nő 2022 februárjától egy keszthelyi – az I. rendű vádlott által bérelt – szálláson kínált szexuális szolgáltatásokat. A tevékenységet a férfi szervezte, s a befolyt összegek felett is ő rendelkezett. A szolgáltatás szervezésébe 2022 júniusában az I. rendű vádlott élettársa (a III. rendű vádlott) és a bátyja (a II. rendű vádlott) is bekapcsolódott: továbbították a beszedett pénzt a férfinek, új szálláshelyeket béreltek és házhoz is vitték a nőt. Ugyanebben az időszakban a prostituáltat beköltöztették a II. rendű vádlott családjának házába, tevékenységét részben itt folytatta. 2022 júliusában a nőt a IV. rendű vádlott – az I. rendű társa megbízásából – egy hónapra Németországba vitte, ahol segítette a nő prostitúciós tevékenységét, s az ebből fakadó bevételt Magyarországra küldték az I. rendű vádlottnak. A vádlottak mindezeken felül több alkalommal fogyasztottak kábítószert, a II. és III. rendű pedig másnak is adott belőle.

A bíróság az V. rendű vádlottal szemben a 2025. január 23-án megtartott előkészítő ülésen hozott jogerős ítéletet. A férfit bűnösnek találta kábítószer birtoklásának vétségében, ezért őt 8 hónap fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Szeptember 2-án az elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson a tanúk kihallgatása várható.



