Programkavalkád

1 órája

Másfél méteres leguánnal várnak a hétvégén, de persze a koncertek sem maradnak el

Címkék#program#Vecsei H Miklós#4S Street

Teljesen új és rendhagyó tematikus nappal vár az őszi rendezvények sorozatában a zalaegerszegi intézmény. A Keresztury VMK programjai nem csak változatosak, hanem minden korosztálynak szólnak. Szeptember 13-án, szombaton 15 órától a családok figyelmére számít Az állati jó nap! elnevezésű rendezvény, amelyen egy másfél méteres leguán invitálja a látogatókat, emellett lesznek ragadozómadarak, egzotikus állatok és terápiás kutyák is Landorhegyen.

Mozsár Eszter
Másfél méteres leguánnal várnak a hétvégén, de persze a koncertek sem maradnak el

Flaisz Gergő igazgató az őszi programok mellett az újdonságokról, így a hírlevélről is szólt. Mellette balra Preisinger Éva közművelődési szakember és Bednárikné Rácz Enikő igazgatóhelyettes.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Flaisz Gergő igazgató a sajtótájékoztatón elöljáróban annyit mondott, hogy digitális világunkban egyre nehezebb a fiatalokat megszólítani, ám mindent megtesznek, hogy számukra is vonzó legyen a kínálatuk, ami egyben innovatív, edukatív és szórakoztató. Újdonság, hogy a Keresztury VMK programjai már hírlevélben is olvashatók, amit a honlapon lehet elérni, s a feliratkozók között értékes ajándékokat sorsolnak ki. Az anyaintézmény őszi sorozata szeptember 11-én, csütörtökön Adorján Péter természetfotós kiállításával indul, majd szeptember végén Vecsei H. Miklós Cseh Tamás-esttel érkezik. Október 11-én az Utazó Planetárium mutatja be az univerzum csodáit. A koncertek sorát a Leander Kills nyitja, majd Egerszegen köszönthetjük a 4S Streetet, a Firkin kelta punkot játszó együttest, a 30Y zenekart, s nem utolsósorban Deák Bill Gyulát.

A Keresztury VMK programjai részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be.
A Keresztury VMK programjai változatosak, az intézményegységek külön-külön ismertették azokat. Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A Keresztury VMK programjai változatosak, színesek, minden korosztálynak szólnak

Az Apáczai Művelődési Központban ugyancsak szombaton kezdődik a 17. Kertvárosi Vigasságok, méghozzá pontosan 17 főzőcsapattal készülnek, amelyek jótékonysági akciójukkal a koraszülöttmentő alapítványt támogatják. Itt többek között a Flaschback! és az Ocho Macho csinál jó kedvet. Szeptember 26-28. között az intézményegység is csatlakozik a Kultúrházak éjjel-nappal országos sorozathoz, benne a III. Tollaslabda bajnoksággal. Október 17-én dr. Lukács Liza szakpszichológus beszél a kötődési sebeink gyógyulásáról.

A felújított Art moziban gyermekrajz-kiállítás lesz a Belügyminisztérium támogatásával, majd érkezik a S.Ö.R (Shakespeare összes röviden) és a Bepasiztunk előadás, illetve Orvos-Tóth Noémi beszél a családi minták megtöréséről. Október 21-én Steigervald Krisztián generációkutató beszél a nemzedékek közötti falakról, míg a hónap végén Bereczky Zoltán személyes hangvételű estjére invitálnak. Idén is lesz horrorfilm-vetítés Halloween-kor. Érdemes előre jegyet váltani a rendezvényekre, nagy az érdeklődés, hangzott el a sajtótájékoztatón.

Ismét vár a Cziffra Fesztivál

A Hangverseny- és Kiállítóterem – ami már a Gábor Miklós tér 1. szám alatt található a közterületi átnevezés miatt – szeptember 12-én jótékonysági estnek ad otthont, a barlahidai evangélikus templom orgonafelújítására gyűjtenek. Szeptember 20-án nyílik a Zala vármegye 30 képzőművészét megmozgató Zalaegerszegi Szalon kiállítás. Szeptember végén az Omega együttes tagja, Szekeres Tamás különleges zenei estje lesz. Október 8-án indul a JazzSzerda, október 17-től pedig a Cziffra Fesztivál, aminek egyes programelemeit a Korona szalonban rendezik. Utóbbiban szeptember 24-én a Takács Percussion ütőegyüttes lép fel, novemberben Boros Misi zongoraestje, valamint Klem Viktor színművész komolyzenei, nagybőgő stand up estje várja a látogatókat.

A Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház szeptember 20-án saját nyitott műhelygalériájával csatlakozik a Sereglés 2025 országos programsorozathoz. Szeptember 11-étől a Stelázsi kincsei című vitrinkiállítás, szeptember 30-ától pedig az alkotóházi szakkörök mesterei és tanítványai mutatkoznak be. A csácsi városrészben szeptember 17-20. között a Csácsbozsoki Őszi Fesztivál forgataga kapcsolódik az Egészséges Zalaegerszeg programjához. 

 

