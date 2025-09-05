Teret is elneveztek róla, ha ma élne, Facebookon posztolna verseket (galéria)

Az ünnepségen a hagyományokhoz híven Keresztury Dezső egykori alma matere, a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai adtak verses-zenés műsort. Ezt követően Szemes Béla, a Keresztury Emlékbizottság titkára, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zala Megyei Tagozatának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, tavaly születésének 120. évfordulójára szervezett emlékévben rengeteg programot tartottak, most egy kicsit csendesebben, de ugyanolyan szívvel és lélekkel emlékeznek meg Keresztury Dezsőről, Zalaegerszeg szülöttéről.

Ünnepség Zalaegerszegen. Keresztury Dezső mellszobránál koszorút helyez el a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nevében Csaplár-Nagy Franciska, Tóth Renáta és Dóráné Mészáros Anikó

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Keresztury Dezső 121 évvel ezelőtt született

Zalaegerszegen, 1904-ben, az akkor még csak tízezer lakosú városban született meg szeptember 6-án Keresztury Dezső, aki később az ország egyik legmodernebb gondolkodója lett, s akiről akkor senki sem sejtette, hogy egyszer író, költő, akadémikus és miniszter lesz, fogalmazott köszöntőjében Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, a Keresztury Emlékbizottság tagja. Mint mondta, Keresztury révén Zalaegerszeg is adott egy olyan gondolkodót a magyar kultúrának, akinek neve méltóképpen hangzik el az irodalmi körökben is.

Mérhetetlen tudásvágya példa

Zalaegerszeg büszkesége olyan 20. századi alkotó is, aki képes volt egyszerre hagyományokkal, szerepekkel és modernséggel élni. Ha ma élne, biztosan lenne Facebook profilja, Intsagram vagy TikTok oldala, amelyeken naponta posztolna, verseket olvasna fel, egy irodalmi podcastben pedig a kultúra fontosságáról beszélne, mondta Tóth Renáta. A jelenlévő fiatalokhoz szólva azt hangsúlyozta, hogy Keresztury Dezső sem gondolta 16 évesen, hogy róla neveznek el majd teret, iskolát, intézményt és irodalmi díjat. Mérhetetlen tudásvágya azonban példa. Nem kell, hogy mindenkiből új Keresztury legyen, de tanárként, diákként, vezetőként vagy csak emberként mindenki megállhatja a helyét.

Az ünnepségen a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai adtak verses-zenés műsort

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Koszorúzás

Az ünnepségen koszorút helyezett el a Zrínyi-gimnázium nevében Schneider János igazgató, Stárics Roland igazgatóhelyettes, Takács Aliz Ilona tanár és Barsi Emese diák. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nevében Tóth Renáta, valamint Dóráné Mészáros Anikó és Csaplár-Nagy Franciska igazgatóhelyettesek. A Keresztury VMK koszorúját Flaisz Gergő igazgató és Bednárikné Rácz Enikő igazgatóhelyettes helyezte el. Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társasága elnöke, és Bubics Tünde, a Pannon Tükör főszerkesztője is koszorúval tisztelgett.