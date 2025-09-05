1 órája
Teret is elneveztek róla, ha ma élne, Facebookon posztolna verseket (galéria)
A Széchenyi-díjas íróra, költőre, irodalomtörténészre, egyetemi tanárra, miniszterre, Zalaegerszeg díszpolgárára emlékeztek pénteken. Keresztury Dezső (1904-1996) születésének 121. évfordulója alkalmából a város vezetése, a helyi intézmények és szervezetek képviselői a Keresztury téren található mellszobránál tették tiszteletüket.
Az ünnepségen a hagyományokhoz híven Keresztury Dezső egykori alma matere, a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai adtak verses-zenés műsort. Ezt követően Szemes Béla, a Keresztury Emlékbizottság titkára, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zala Megyei Tagozatának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, tavaly születésének 120. évfordulójára szervezett emlékévben rengeteg programot tartottak, most egy kicsit csendesebben, de ugyanolyan szívvel és lélekkel emlékeznek meg Keresztury Dezsőről, Zalaegerszeg szülöttéről.
Keresztury Dezső 121 évvel ezelőtt született
Zalaegerszegen, 1904-ben, az akkor még csak tízezer lakosú városban született meg szeptember 6-án Keresztury Dezső, aki később az ország egyik legmodernebb gondolkodója lett, s akiről akkor senki sem sejtette, hogy egyszer író, költő, akadémikus és miniszter lesz, fogalmazott köszöntőjében Tóth Renáta, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, a Keresztury Emlékbizottság tagja. Mint mondta, Keresztury révén Zalaegerszeg is adott egy olyan gondolkodót a magyar kultúrának, akinek neve méltóképpen hangzik el az irodalmi körökben is.
Mérhetetlen tudásvágya példa
Zalaegerszeg büszkesége olyan 20. századi alkotó is, aki képes volt egyszerre hagyományokkal, szerepekkel és modernséggel élni. Ha ma élne, biztosan lenne Facebook profilja, Intsagram vagy TikTok oldala, amelyeken naponta posztolna, verseket olvasna fel, egy irodalmi podcastben pedig a kultúra fontosságáról beszélne, mondta Tóth Renáta. A jelenlévő fiatalokhoz szólva azt hangsúlyozta, hogy Keresztury Dezső sem gondolta 16 évesen, hogy róla neveznek el majd teret, iskolát, intézményt és irodalmi díjat. Mérhetetlen tudásvágya azonban példa. Nem kell, hogy mindenkiből új Keresztury legyen, de tanárként, diákként, vezetőként vagy csak emberként mindenki megállhatja a helyét.
Koszorúzás
Az ünnepségen koszorút helyezett el a Zrínyi-gimnázium nevében Schneider János igazgató, Stárics Roland igazgatóhelyettes, Takács Aliz Ilona tanár és Barsi Emese diák. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nevében Tóth Renáta, valamint Dóráné Mészáros Anikó és Csaplár-Nagy Franciska igazgatóhelyettesek. A Keresztury VMK koszorúját Flaisz Gergő igazgató és Bednárikné Rácz Enikő igazgatóhelyettes helyezte el. Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társasága elnöke, és Bubics Tünde, a Pannon Tükör főszerkesztője is koszorúval tisztelgett.
Megemlékezés Keresztury Dezső születésének 121. évfordulójánFotók: Pezzetta Umberto