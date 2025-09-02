Szerezz érettségit akár két év alatt Zalában! Képzés helyben, rugalmasan

Mint azt Teleki Lászl elmondta: a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Kalyi Jag szakképző intézménnyel, melynek eredményeképpen kihelyezett érettségire való felkészítés indul október elején. A képzésre bárki jelentkezhet.

Teleki László, a kanizsai roma önkormányzat elnöke az új érettségit adó képzésről beszélt.

Fotó: Pásztor András

Képzés – két év alatt is megszerezhető az érettségi bizonyítvány

– Korábban a Teleki utcai közösségi házban éveken át szerveztünk érettségi bizonyítványt adó képzést, most pedig ismét lehetősünk nyílt erre, esti oktatás keretében – mondta Teleki László elnök, aki hozzátette: a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők akár két év alatt is elvégezhetik a képzést és érettségi bizonyítványt szerezhetnek, míg a nyolc általánossal rendelkezők három, illetve négy év alatt tudják teljesíteni a tantervet. – Fontos, hogy a képzés helyben, a közösségi ház tantermeiben zajlik, az oktatás hetente két, illetve három napot vesz igénybe a délutáni órákban. Úgy gondolom, ez a fajta rugalmasság sokakat ösztönözni fog az érettségi bizonyítvány megszerzésére.

A képzés romák és nem romák számára is elérhető. Jelentkezni személyesen lehet szeptember végéig a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Teleki utcai közösségi házában munkanapokon 8.30-12.30 óra között.

Telefon: 06-20-849-2388