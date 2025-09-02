szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

26°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehetőség

1 órája

Szerezz érettségit akár két év alatt Zalában! Képzés helyben, rugalmasan

Címkék#Kanizsa#roma#érettségi

Esti oktatás keretében ismét lehetőség lesz érettségi bizonyítványt szerezni Nagykanizsán. A képzés részleteiről Teleki lászló, a nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adott tájékoztatást.

Pásztor András

Mint azt Teleki Lászl elmondta: a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Kalyi Jag szakképző intézménnyel, melynek eredményeképpen kihelyezett érettségire való felkészítés indul október elején. A képzésre bárki jelentkezhet.

képzés
Teleki László, a kanizsai roma önkormányzat elnöke az új érettségit adó képzésről beszélt.
Fotó: Pásztor András

Képzés két év alatt is megszerezhető az érettségi bizonyítvány

Korábban a Teleki utcai közösségi házban éveken át szerveztünk érettségi bizonyítványt adó képzést, most pedig ismét lehetősünk nyílt erre, esti oktatás keretében mondta Teleki László elnök, aki hozzátette: a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők akár két év alatt is elvégezhetik a képzést és érettségi bizonyítványt szerezhetnek, míg a nyolc általánossal rendelkezők három, illetve négy év alatt tudják teljesíteni a tantervet. Fontos, hogy a képzés helyben, a közösségi ház tantermeiben zajlik, az oktatás hetente két, illetve három napot vesz igénybe a délutáni órákban. Úgy gondolom, ez a fajta rugalmasság sokakat ösztönözni fog az érettségi bizonyítvány megszerzésére.

A képzés romák és nem romák számára is elérhető. Jelentkezni személyesen lehet szeptember végéig a Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Teleki utcai közösségi házában munkanapokon 8.30-12.30 óra között.

Telefon: 06-20-849-2388

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu