Meghibásodott, kényszerleszállást hajtott végre a katonai helikopter a szomszéd megyében

Mint a vaol.hu beszámolt róla, kényszerleszállást hajtott végre egy katonai helikopter.

Katonai helikopter hajtott végre kényszerleszállást

Fotó: Honvedelem.hu

A honvedelem.hu hivatalos oldalán közzétette ma ezzel kapcsolatban, hogy a H225M helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban, ahová áttelepült a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze.

