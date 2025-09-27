3 órája
Meghibásodott, kényszerleszállást hajtott végre a katonai helikopter a szomszéd megyében
Kényszerleszállást hajtott végre Pápa közelében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik forgószárnyasa - adta hírül Vas vármegyei testvérportálunk. Az ok: a hajtómű meghibásodása.
A honvedelem.hu hivatalos oldalán közzétette ma ezzel kapcsolatban, hogy a H225M helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban, ahová áttelepült a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze.
