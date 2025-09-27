szeptember 27., szombat

Gyakorlat

2 órája

Meghibásodott, kényszerleszállást hajtott végre a katonai helikopter a szomszéd megyében

Címkék#műveletek#Adaptive Hussars 2025#Magyar Honvédség

Kényszerleszállást hajtott végre Pápa közelében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik forgószárnyasa - adta hírül Vas vármegyei testvérportálunk. Az ok: a hajtómű meghibásodása.

Zaol.hu

Mint a vaol.hu beszámolt róla, kényszerleszállást hajtott végre egy katonai helikopter. 

Katonai helikopter hajtott végre kényszerleszállást
Fotó: Honvedelem.hu

A honvedelem.hu hivatalos oldalán közzétette ma ezzel kapcsolatban, hogy a H225M helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban, ahová áttelepült a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze. 

További részletekről a vaol.hu-n olvashat.

A zaolon legutóbb akkor adtunk hírt kényszerleszállásról, amikor megszakadt egy európai repülőút, miután a Swiss International Air Lines Belgrádból Zürichbe tartó járatán hirtelen sűrű füst kezdett terjengeni az utastérben. 

Gépeltérítésről is írtunk már, mégpedig zalai esetről: Zalaegerszeg-Andráshida nevéhez fűződik az első hazai fegyveres repülőgép-eltérítés.

 

