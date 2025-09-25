szeptember 25., csütörtök

Mintatelepülés

1 órája

100 évig élni? Lentiben most megmutatják, hogyan lehetséges

Címkék#Kék Zóna Projekt#lakos#stratégia#konferencia#város

Régóta foglalkoztatja az emberiséget, hogy mi a hosszú élet titka. A világban a kék zónák elnevezést kapták azok a területek, ahol az emberek a legmagasabb életkort érik. A Kék Zóna Projekt Lentiben is a hosszú, egészséges és fiatalos élet titkainak kutatása jegyében jött létre. Az elmúlt hétvégén ehhez kapcsolódóan tartottak konferenciát a városban.

Korosa Titanilla
100 évig élni? Lentiben most megmutatják, hogyan lehetséges

Idén indult el a Kék Zóna Projekt Lentiben, hétvégén konferenciát tartottak. Balról Turcsán Emese, jobbra dr. Szolnoki Nikolett és dr. Pál Attila

Fotó: Goor Zsolt

A Kék Zóna Projekt Lentiben is célul tűzte ki, hogy feltárja, hogy néhány apró változtatással hogyan élhetünk mi is hosszabb és teljesebb életet, s közben támogató közösséget épít. „A jövő térképe: Útjelzők a Kék Zónákból” címmel rendezett egész napos konferencia számos előadót vonultatott fel, akik a téma kapcsán több területet érintettek.

Kék Zóna Projekt Lentiben - a konferencia előadói a megnyitón
Kék Zóna Projekt Lentiben - a konferencia előadói Fotó: GOOR ZSOLT

Kék Zóna Projekt Lentiben - mintatelepülés lesz a város

A Kék Zóna Projektbe a lenti Balance Resort a gyógyfürdővel, a szállodával és az egészségcentrummal, ezek szolgáltatásaival, illetve a környék adottságaival kapcsolódik be. 

Turcsán Emese, a Kék Zóna Projekt Magyarország alapító tulajdonosa az eseményen elmondta, hogy Lenti hivatalos Kék Zóna Projekt helyszínné vált idén, jövőre mintatelepülés lesz további két magyarországi helyszínnel. 

- Ez az jelenti, hogy rengeteg szűrőprogramot hozunk Lentibe, összefogjuk és építjük a közösséget együttműködve, településfejlesztésben, vidékfejlesztésben segítjük a lakosokat, illetve olyan programokat szervezünk, melyek célja az lesz, hogy bizonyítsuk a hipotézisünket, vagyis, hogy ha kék zónás szokásokat vezetünk be, akkor bizonyíthatóan növekszik a várható élettartam. De mi nemcsak az élettartamot szeretnénk növelni a projekt elemei által, hanem az egészségben eltöltött évek számát is.

Dr. Szolnoki Nikolett, a Balance Medical Center orvosigazgatója pedig azt fogalmazta meg, hogy paradigmaváltásra van szükség az orvostudományban, mert amit eddig prevenciónak tudtunk, az mára valósággá válik. 

- Mindenki rájön arra, hogy a betegségeket megelőzni kell, a kék zónás stratégia és életszemlélet: a helyes táplálkozás, a mozgás, az alvás, a társas kapcsolatok, stresszkezelés mind a megelőzés megelőzésére szolgáló stratégiák, amiket az orvostudománynak minden eszközével támogatni kell. Ezért a Balance Medical Center életmód központtá alakul, a prevenciós szemlélet nagy jelentőséget kap - magyarázta.

Az eseményen köszöntötte a megjelenteket Horváth László, a város polgármestere és részt vett a konferencián dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke is.  

 

