Milyen zalai ízvilágot szeretne a mesterséges intelligencia? Mutatjuk, hogy melyik éttermet választotta

Lehet, hogy nem árulunk el titkot, s természetesen semmi köze a most zajló egerszegi vagy a jövő heti kanizsai fesztiválhoz. Ám mégis óhatatlanul egybecseng az ő „gondolkodása” és a göcseji emberek ízlése. A göcseji gasztronómia leginkább a népies ízekre, ételekre épít. Ha a mesterséges intelligencia választhatna, kóstolhatna, akkor a következő lenne a kedvenc zalai étel: valószínűleg egy hangulatos zalai csárdában vagy borospincében kérné a menüt és természetesen jó kis zalai dödölle pirított hagymával és tejföllel, valamint vadpörkölt és galuska lenne a választása. Persze, mi emberek lehet, hogy a vadpöri mellé a dödöllét választanánk, de valóban ízlések és pofonok. A finom ebédet aztán egy pohár zalai borral koronázná meg, mondjuk egy könnyed olaszrizlinggel.

A Parázs Bisztro kínálata is elnyerné a mesterséges intelligencia tetszését. Amúgy a kedvenc zalai étel szerinte a vadpörkölt és a dödölle.

Fotó: Mozsár Eszter/ZH-Archívum

Kedvenc zalai étel és kedvenc zalaegerszegi étteremben

S ha már a legjobb zalai ételt kigondolta magának a Chat GPT, akkor nem hagytuk annyiban, s kértük, ajánljon jó kis éttermet a környéken, mondjuk Zalaegerszegen. Ebben az esetben nem beszéltünk össze, de egy korábbi zaol-os cikkünk felmérése alapján értékelt. Zalaegerszegen a Parázs Bisztró lenne az egyik legígéretesebb választása, ugyanis a zalaiak google értékelése alapján 4,9-es átlaggal vezeti a rangsort több mint 250 értékelés alapján. A vendégek élményeit is figyelembe vette, akik a kiszolgálást szívélyesnek találták, az étlap szerintük változatos és tápláló, valamint a menük személyre szabhatók, például gluténmentes opciókkal ugyancsak elérhetők. Egy vendég így fogalmazott: „Ebédre ugrottunk be, spontán választás volt... Minden finom volt, gyorsan elkészült. A kiszolgálás nagyon kedves és segítőkész. ... Jövünk még.”

További zalaegerszegi ajánlatok

Persze nem álltunk meg csupán a vadételeknél, s a mesterséges intelligencia a tradicionális zalai konyha és a hangulatos környezet miatt ajánlotta a Göcsej Palatinus Étterem és Panzió kínálatát. Hasonlóan autentikus házias ételekkel vár ugyancsak gyönyörű környezetben az Erdőgyöngye Étterem és Panzió. A belvárosban is találunk különlegességet a Centro Étterem és Panzióban vagy a Paradicsom Étteremben az ő megítélése szerint.