Kutyaszerelem: olvasóink küldték kedvenc „családtagjuk” fotóit! Nézzétek, milyen cukik! (galéria)

Ahogy olvasóink megfogalmazták, „Minden kutya, amelyikkel törődsz, szeretni fog és meggyógyítja, fiatalon tartja a lelked. Minden kutya tanítható, nevelhető. Minden kutya imádat. A legfantasztikusabb lények a világon”. Vannak, akik a fajtatisztákra esküsznek, s vannak, akik bármilyen szeretetreméltó menhelyest örökbe fogadnak. Van, aki a hosszú szőrűeket részesíti előnyben, de van, aki a kínai kopasz kutyát ajánlja. Legyen bármilyen, hamar ellopja a szívünket.