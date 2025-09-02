szeptember 2., kedd

Ellopja a szívünket

Kutyaszerelem: olvasóink küldték kedvenc „családtagjuk” fotóit! Nézzétek, milyen cukik! (galéria)

Minap írtunk a kutyák világnapjáról, s arról, hogy hazánkban melyek a kedvenc kutyafajták és kutyanevek. Néhány napja kérdésünkre olvasóink mintegy félszáz hozzászólásban osztották meg kedvenceik fotóit, s leírták, melyeket és miért szeretik leginkább. A teljesség igénye nélkül válogattunk.

Kutyaszerelem: olvasóink küldték kedvenc „családtagjuk" fotóit! Nézzétek, milyen cukik! (galéria)

Mert van, akinek a schnauzer az örök szerelem.

Ahogy olvasóink megfogalmazták, „Minden kutya, amelyikkel törődsz, szeretni fog és meggyógyítja, fiatalon tartja a lelked. Minden kutya tanítható, nevelhető. Minden kutya imádat. A legfantasztikusabb lények a világon”. Vannak, akik a fajtatisztákra esküsznek, s vannak, akik bármilyen szeretetreméltó menhelyest örökbe fogadnak. Van, aki a hosszú szőrűeket részesíti előnyben, de van, aki a kínai kopasz kutyát ajánlja. Legyen bármilyen, hamar ellopja a szívünket. 

Olvasóink kedvenc kutyáit mutatjuk

 

