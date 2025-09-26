szeptember 26., péntek

Forgalomkorlátozás

1 órája

Figyelem! Katasztrófavédelmi gyakorlat miatt szombaton félpályás útlezárás lesz ezen a zalai településen

Újraminősítő gyakorlatot tartanak szombaton (szeptember 27-én) a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai és a Cserszegtomaji Települési Önkéntes Mentőcsoport tagjai.

Keszey Ágnes

Cserszegtomajon, a Pajtika utca Kápolna sor és Balatoni utca közti szakaszán tartanak gyakorlatot a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai és a Cserszegtomaji Települési Önkéntes Mentőcsoport tagjai. Emiatt ezen a szakaszon félpályás útlezárásra számíthatnak az arra közlekedők - adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata. 

 

