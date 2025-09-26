Forgalomkorlátozás
Figyelem! Katasztrófavédelmi gyakorlat miatt szombaton félpályás útlezárás lesz ezen a zalai településen
Újraminősítő gyakorlatot tartanak szombaton (szeptember 27-én) a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai és a Cserszegtomaji Települési Önkéntes Mentőcsoport tagjai.
Cserszegtomajon, a Pajtika utca Kápolna sor és Balatoni utca közti szakaszán tartanak gyakorlatot a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai és a Cserszegtomaji Települési Önkéntes Mentőcsoport tagjai. Emiatt ezen a szakaszon félpályás útlezárásra számíthatnak az arra közlekedők - adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata.
