Figyelem! Katasztrófavédelmi gyakorlat miatt szombaton félpályás útlezárás lesz ezen a zalai településen

Cserszegtomajon, a Pajtika utca Kápolna sor és Balatoni utca közti szakaszán tartanak gyakorlatot a Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai és a Cserszegtomaji Települési Önkéntes Mentőcsoport tagjai. Emiatt ezen a szakaszon félpályás útlezárásra számíthatnak az arra közlekedők - adta hírül közösségi oldalán a település önkormányzata.