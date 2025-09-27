Katalizátorokra szakosodtak a zalai tolvajok

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatója szerint a három vádlott egyike sem rendelkezett állandó munkahellyel és rendszeres jövedelemmel, az alkalmi munkavállalásból pedig olyan alacsony bevételhez jutottak, amely nem volt elegendő a saját, illetve családjuk megélhetéséhez. Ezért elhatározták, hogy jövedelmük kiegészítése érdekében vagyon elleni bűncselekményeket fognak elkövetni. 2022 áprilisa és augusztusa között öt Vas és Zala vármegyei autószerviz telephelyére hatoltak be, majd katalizátorokat vágtak le autókról, hogy azokat később értékesítsék. A vád szerint 11 autónál jártak sikerrel, ezzel közel egymillió forint kárt okoztak, amelyből mintegy 900 ezer forint lefoglalással megtérült. A rongálással okozott kár további egymillió forintot tett ki.