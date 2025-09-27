szeptember 27., szombat

Bírósági tárgyalás

6 órája

Katalizátorokra szakosodtak a zalai tolvajok

Címkék#katalizátortolvaj#lopás#bíróság#bűncselekmény#tárgyalás

A zalaegerszegi járásbíróságon kedd délelőtt 9 órakor a tanúk kihallgatásával folytatódik az elsőfokú tárgyalás annak a három férfinak az ügyében, akiket lopás bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítottak meg. A vádlottak katalizátorokat vágtak le autókról, ezzel okoztak jelentős károkat.

Gyuricza Ferenc
Illusztráció

Forrás: ZH

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatója szerint a három vádlott egyike sem rendelkezett állandó munkahellyel és rendszeres jövedelemmel, az alkalmi munkavállalásból pedig olyan alacsony bevételhez jutottak, amely nem volt elegendő a saját, illetve családjuk megélhetéséhez. Ezért elhatározták, hogy jövedelmük kiegészítése érdekében vagyon elleni bűncselekményeket fognak elkövetni. 2022 áprilisa és augusztusa között öt Vas és Zala vármegyei autószerviz telephelyére hatoltak be, majd katalizátorokat vágtak le autókról, hogy azokat később értékesítsék. A vád szerint 11 autónál jártak sikerrel, ezzel közel egymillió forint kárt okoztak, amelyből mintegy 900 ezer forint lefoglalással megtérült. A rongálással okozott kár további egymillió forintot tett ki. 

 

