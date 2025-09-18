szeptember 18., csütörtök

Ünnep

23 perce

Rózsaeső hívogat Keszthelyre

Címkék#emléknap#Kis Szent Teréz#segítség

Rózsaeső és rózsaáldás – különlegesen látványos pillanatok is színesítik majd a keszthelyi Kis Szent Teréz templom október eleji búcsúját. A karmelita közösség szívesen veszi a hívek segítségét is az eseményre.

Keszey Ágnes

“Miután meghalok, rózsaszirmok záporozzanak rám” – kérte Kis Szent Teréz, a kis utak, kis dolgok szentje. Neve és a rózsák, valamint más virágok ezért szorosan összekapcsolódnak, s idővel a virágtermesztők, virágárusok védőszentjévé is vált.

kármelita bazilika búcsú
A Kármelita bazilika búcsúja: nemcsak lélekhez szóló, hanem látványos is lesz.    Fotó: Kis Szent Teréz Karmelita Bazilika, Keszthely közösségi oldala

Emléknapja október első napja, a karmelita bazilika búcsúját pedig általában az ezt követő hétvégén tartják. Így lesz ez idén is: október 4-én, szombaton 19.00 órakor kezdődik az előesti szentmise, majd vasárnap 10.30-kor dr. Martos Levente Balázs, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye segédpüspöke lesz az ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa. A szentmise után rózsaáldással és rózsaesővel emlékeznek a templom védőszentjére.

A kármelita bazilika szívesen fogadja a segítséget: közösségi oldalán arra kéri a híveket, hogy aki tud, járuljon hozzá Kis Szent Teréz rózsáinak és a búcsúi dekoráció költségéhez.

 

