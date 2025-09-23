szeptember 23., kedd

Szeretetszolgálat

20 perce

Önkéntesek a magyar karitászban: Lőrincz Pál atya tartott nekik képzést Zalában

Címkék#önkéntes#karitász#képzés

Szeptember 13-án Zalaegerszegen a Szent József Közösségi Házban 31 Zala megyei önkénes vett részt egy Karitász önkéntesek részére szervezett alapképzésen. A résztvevők között voltak, akik olyan csoportnak a tagjai, amely már régóta működik, de voltak olyan érdeklődők is, akik jelenleg még nem tartoznak a Karitászhoz, de annak lelkisége megérintette őket, és szeretnének Karitász csoportot létrehozni a saját településükön.

Lőrincz Pál bencés atya vezette a képzést

Fotó: dr. Sárközi Violetta

Kiss István, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász igazgatója bevezetőjében elmondta, hogy a nyolc részből álló képzés egy országos modell alapján valósul meg, amely megmutatja a karitász értékeit, lelkiségét, történelmi és jogi áttekintést ad, emellett egy közösségépítési lehetőség is. A Szombathelyi Egyházmegye területén 48 aktív plébániai Karitász csoport működik, így célja a képzésnek az is, hogy a csoportok tagjai egymással megismerkedjenek, megbeszéljék, hogy ki hogyan jár el ugyanolyan feladatoknál, és megvitassák azt, hogy hogyan tudnának a jövőben együtt munkálkodni. 

karitász
Képzést tartott a karitász önkénteseinek Zalaegerszegen Lőrincz Pál, az országos Katolikus Karitász közelmúltban kinevezett lelki igazgatója
Fotó: dr. Sárközi Violetta

Az egész napos alapképzést Lőrincz Pál bencés atya, a Pannonhalmi Főapátság Karitász Szervezetének igazgatója és egyben az országos Katolikus Karitász közelmúltban kinevezett lelki igazgatója tartotta. A képzés imádsággal kezdődött, ahogy Pál atya felhívta a figyelmet, a Karitász önkéntesei nem magukat képviselik, mikor segítséget nyújtanak, hanem az egyház küldetését, misszióját, a szeretetszolgálatot, amelynek megvalósítása lehetetlen lenne az Isteni kegyelem nélkül. Beszélt a Katolikus Karitász világszervezetéről, amely a világ hét régiójában 162 országban van jelen és 24 millió embernek segít. 

Magyarországon 714 plébániai Karitász csoport működik, benne közel tízezer önkéntes tevékenykedik. Azonban nemcsak önkéntesek segítik a rászorulókat, hanem 22 intézményt is működtet a katolikus humanitárius szervezet.  Pál atya kiemelte, hogy sok információt és protokollt meg kell tanulnia az önkénteseknek, de azt, hogy a másikhoz hogyan lépjünk oda, és hogy úgy éljünk, és úgy dolgozzunk, hogy a másik megérezze Krisztus szeretetét, azt nem lehet tanítani. Ez az, ami az egyénre van bízva, neki kell ebben előbbre jutnia.  
 

Sárközi Violetta

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
