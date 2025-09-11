Vízhiány várható
6 órája
Nem a világvége jön, csupán felújítást végez a szolgáltató – ezért nem lesz víz holnap ezen a zalai településen
Előre tervezett felújítási munkálatokat végez pénteken 8 és 14 óra között Letenye vízellátó hálózatán a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. – jelezte csütörtökön a szolgáltató.
Vízhiány várható, mert a szolgáltató felújítást végez
Forrás: Shutterstock
A munkavégzés ideje alatt a város teljes területén előfordulhat részleges vízhiány, nyomáscsökkenés vagy megváltozott vízminőség.
