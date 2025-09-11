szeptember 11., csütörtök

Vízhiány várható

6 órája

Nem a világvége jön, csupán felújítást végez a szolgáltató – ezért nem lesz víz holnap ezen a zalai településen

Címkék#munkálatok#Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt#vízhiány

Előre tervezett felújítási munkálatokat végez pénteken 8 és 14 óra között Letenye vízellátó hálózatán a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. – jelezte csütörtökön a szolgáltató.

Gyuricza Ferenc
Vízhiány várható, mert a szolgáltató felújítást végez

Forrás: Shutterstock

A munkavégzés ideje alatt a város teljes területén előfordulhat részleges vízhiány, nyomáscsökkenés vagy megváltozott vízminőség.

 

