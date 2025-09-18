Parkett helyett aszfalt? – polgármesteri intelmek Kanizsán

Mint az a szerdai kanizsai közgyűlésen elangzott: az ügyeleti rendszerben résztvevő fogorvosok és asszisztensek ügyeleti díja 2022. óta nem emelkedett, ezért kérelemmel fordultak az önkormányzat felé. A döntés értelmében jövő év január elsejétől a jelenlegi 6 ezer forintól 10 ezer forintre emelkedik a fogorvosok ügyeleti óradíja, míg az asszisztenseké a jelenlegi 3 ezer forintról 4500 forintra emelkedik. Az emeléssel járó többletköltségekhez a szolgáltatást igénybe vevő környező 75 településnek is hozzá kell járulnia, így a jelenlegi 100 forint/fő/év díjat 200 forintra emelik.

A kanizsai közgyűlés a jövő évtől megemeli az ügyeletben résztvevő fogorvosok és asszisztensek óradíját. Fotó: ZH Archív

A kanizsai közgyűlés döntött a jövő évi Város Napja megrendezéséről

Döntés született a jövő évi Város Napja megszervezéséről is, amivel a Kanizsa Kulturális Központot bízta meg az önkormányzat. Egyúttal arról is határozott a testület, hogy az áramkiépítés és áramfogyasztás költségeire, illetve a marketing-kommunikációs költségek fedezetére 4 millió forintot biztosít.

Az idén ősszel útjára indul a Nyugdíjas Egyetem programsorozat, ami a kanizsai önkormányzat és a Pannon Egyetem közötti együttműködés eredményeként valósul meg. A tervek szerint félévente 4-4, elsősorban az időseket érdeklő előadást tartanak majd a Pannon Egyetem Zrínyi utca 18. szám alatti épületében. Az első előadásra október 10-én, 10-12 óra között kerül sor.

Az önkormányzat évente 5 millió forinttal támogatja Kurucz Levente világbajnok kajakozó olimpiai felkészülését. Fotó: ZH Archív

A közgyűlés döntött Kurucz Levente világbajnok kajakozó olimpiai felkészülésének támogatásáról is. A kanizsai születésű és sokáig a helyi egyesület színeiben versenyző sportoló évente 5 millió forinttal támogatja az önkormányzat a Nagykanizsai Kajak-Kenu Alapítványon keresztül.

Balogh László képviselő jóindulatú intelmeket osztott meg Horváth Jácint polgármesterrel. Fotó: ZH Archív

Jóindulatú intelmek Horváth Jácintnak

A közgyűlés végén az intepellációk és kérdések napirendnél Balogh László képviselő, korábbi polgármester jóindulatú intelmeket adott Horváth Jácint jelenlegi polgármesternek. Mint mondta: tudja jól, hogy egy polgármesternek olykor hoppmesternek is kell lennie, de mint mindenben, az arányérzék e területen is fontos. Azaz, sokkal jobb lenne, ha Horváth Jácint a kanizsaiak infrastruktúrális problémáinak megoldására is annyi időt és energiát szentelne, mint a táncolásra vagy a célbalövésre. A város útjai katasztrofális állapotban vannak, holott 6 esztendeje már az Éljen VárosuNK Egyesület (ÉVE) frakciója dönt minden városi fejlesztésről és beruházásról.