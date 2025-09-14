1 órája
Még a bornak is meséltek a dödölle fővárosában! Ilyen volt a nagykanizsai fesztivál! (galéria, videó)
A Covid utáni időszak talán legjelentősebb helyi gasztro-kulturális rendezvényének adott helyt a hétvégén Nagykanizsa városa. A XIX. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál nemcsak azért kapta a fenti jelzőt, mert a főzőversenyén 18 csapat mintegy 40 ételt készített, de a szórakoztató programokon, így az esti koncerteken is sokkal többen vettek részt, mint a megelőző években.
Ehhez persze az időjárás is partnernek bizonyult, hiszen míg egy évvel ezelőtt eső áztatta a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivált, addig most igazi nyárias utószezonban tarthatták meg a rendezvényt. Mindez már péntek délután is érződött, hiszen mind az Erzsébet téri nagyszínpadon, mind az ’56-os Emlékkertben megrendezett programok után élénk érdeklődés mutatkozott, az esti nagykoncertre – a bornak is mesélő 4S Street zenekar fellépésére – pedig teljesen megtelt a városháza előtti tér.
Kovásznai küldöttség a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon
A 4S Street koncertje előtt Horváth Jácint polgármester nemcsak a jelenlévőket, azaz a városlakókat és a fesztiválra érkezőket üdvözölte, de külön köszöntötte Kurucz Leventét, aki a kajak kettesek 500 méteres versenyében a közelmúltban nyert világbajnoki címet. A fiatal sportoló ezzel az első olyan nagykanizsai lakos, aki olimpiai számban lett egyéni világelső. A polgármester ugyancsak külön köszöntötte az erdélyi testvértelepülés, Kovászna polgármesterét, örömét fejezve ki amiatt, hogy 2019 után végre újra vendégül láthatták a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon a határon túli város delegációját. Viszontválaszában Gyerő József pedig arról beszélt, hogy a két települést immár 36 éves barátság köti össze.
A főzőverseny adja a fesztivál ízét és zamatát
A két napos rendezvény legfontosabb eseménye a szombati főzőverseny volt, amely – a polgármester szavaival élve – a fesztivál ízét és zamatát adja. Ennek megnyitóján Horváth Jácint mellett a zsűri elnöke, Ferenczi István Venesz- és Életmű-díjas mesterszakács, a Szabadtűzi Lovagrend főkancellárja, illetve Prikryl József Venesz-díjas mesterszakács, a rendezvény szakmai fővédnöke is köszöntötték a részt vevő csapatokat. Kiemelték: Nagykanizsa méltó a dödölle fővárosa címre, a verseny jelentőségét pedig többek közt az is jelzi, hogy 18 csapat mintegy negyvenféle étel,
- a dödölle mellett többek közt
- répás bableves,
- marhapörkölt,
- prósza és
- szilvával ízesített sütemény elkészítésére vállalkozott.
Hogyan készítsünk dödöllét?
- Sokan azt gondolják, hogy a dödölle elkészítése nagyon egyszerű, hiszen csak megfőzzük a krumplit, és összekeverjük liszttel, majd azt hagymás zsíron megpirítjuk – mondta Ferenczi István. – Igen ám, de az egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi vízbe tesszük bele a burgonyát, milyen hőfokon és mennyi ideig puffogtatjuk ki a lisztet, hiszen ha ezekre nem figyelünk oda, akkor túl keménnyé válik, vagy ellenkezőleg, nagyon is puha, folyós lesz a dödöllénk. Ez egy tipikus zalai tájjellegű étel, ami csak frissen fogyasztva jó. A legtöbben úgy szeretik, ha hagymás zsírban egy picit megpirítjuk, illetve tejfölt teszünk hozzá.
Jótékonysági célt is szolgált a főzőverseny
A főzőverseny egyben jótékonysági célt is szolgált, egyrészt a négy éves Szabó Ádi gyógykezelésének költségeihez járulhattak hozzá az adakozók, de volt olyan csapat is, amely egy szintén beteg testvérpár támogatására létrehozott civil szervezet, a Lacus és Bogi Világa Alapítványnak ajánlotta fel bevételeit. Emellett a nagyszínpadon és az ’56-os emlékkertben hagyományőrző, folklór és gyermekprogramok sokasága várta az érdeklődőket, de kézműves és kirakodóvásár is színesítette a két napos nagyszabású rendezvényt.
XIX. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál NagykanizsánFotók: Gyuricza Ferenc
Egy mesterszakács ismerősöm mondta egyszer: a főzőversenyek azért ennyire kedveltek hazánkban, mert sütni-főzni valamilyen szinten mindenki tud, vagy legalábbis ezt gondolja magáról. Márpedig, ha így van, akkor meg is mutatná tudományát a társadalom azon részének, amely pedig enni szeret, vagyis szintén mindenkinek. Szóval, ez egy kicsit olyan, mint a piacgazdaság, a kereslet és a kínálat találkozik egymással, s már meg is van a siker kulcsa. A többi nagyjából már csak azon múlik, hogy akarjuk-e jól érezni magunkat, találunk-e kedvünkre való programot, amely kiegészíti a főzőversenyt, vagy tudunk-e csatlakozni olyan társasághoz, amelynek tagjaként szívesen idézünk el beszélgetve, kiszakadva a hétköznapok fásultságából.