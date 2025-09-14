Még a bornak is meséltek a dödölle fővárosában! Ilyen volt a nagykanizsai fesztivál! (galéria, videó)

Ehhez persze az időjárás is partnernek bizonyult, hiszen míg egy évvel ezelőtt eső áztatta a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivált, addig most igazi nyárias utószezonban tarthatták meg a rendezvényt. Mindez már péntek délután is érződött, hiszen mind az Erzsébet téri nagyszínpadon, mind az ’56-os Emlékkertben megrendezett programok után élénk érdeklődés mutatkozott, az esti nagykoncertre – a bornak is mesélő 4S Street zenekar fellépésére – pedig teljesen megtelt a városháza előtti tér.

A 4S Street koncertjére megtelt az Erzsébet tér a Kanizsai Bor- és Dödölle fesztiválon

Fotó: Gyuricza Ferenc

Kovásznai küldöttség a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon

A 4S Street koncertje előtt Horváth Jácint polgármester nemcsak a jelenlévőket, azaz a városlakókat és a fesztiválra érkezőket üdvözölte, de külön köszöntötte Kurucz Leventét, aki a kajak kettesek 500 méteres versenyében a közelmúltban nyert világbajnoki címet. A fiatal sportoló ezzel az első olyan nagykanizsai lakos, aki olimpiai számban lett egyéni világelső. A polgármester ugyancsak külön köszöntötte az erdélyi testvértelepülés, Kovászna polgármesterét, örömét fejezve ki amiatt, hogy 2019 után végre újra vendégül láthatták a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon a határon túli város delegációját. Viszontválaszában Gyerő József pedig arról beszélt, hogy a két települést immár 36 éves barátság köti össze.

A főzőverseny adja a fesztivál ízét és zamatát

A két napos rendezvény legfontosabb eseménye a szombati főzőverseny volt, amely – a polgármester szavaival élve – a fesztivál ízét és zamatát adja. Ennek megnyitóján Horváth Jácint mellett a zsűri elnöke, Ferenczi István Venesz- és Életmű-díjas mesterszakács, a Szabadtűzi Lovagrend főkancellárja, illetve Prikryl József Venesz-díjas mesterszakács, a rendezvény szakmai fővédnöke is köszöntötték a részt vevő csapatokat. Kiemelték: Nagykanizsa méltó a dödölle fővárosa címre, a verseny jelentőségét pedig többek közt az is jelzi, hogy 18 csapat mintegy negyvenféle étel,