Miénk itt a tér

50 perce

Kanizsai a legszebb hölgy az 1992-es Zala Szépe versenyen (galéria)

Címkék#miénk itt a tér#Horváth Zsuzsanna#Zalai Hírlap#Zala Szépe

A Zalai Hírlap szépségkirálynő választásának döntőjére 1992. június 27-én a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban került sor, ahol a verseny legszebbjének választott kanizsai Horváth Zsuzsanna fejére került a Zala Szépe koronája.

Nagy Betti
Kanizsai a legszebb hölgy az 1992-es Zala Szépe versenyen (galéria)

Az 1992-es Zala Szépe választáson középen a szépségkirálynő, Horváth Zsuzsanna, mellette udvarhölgyei: Baráth Helga és Viola Katalin, Kiss Ferenc fotója

A Zalai Hírlap 1992. június 29-ei lapszáma tudósított a szépségverseny döntőjéről: „Először a harmadik helyezettet szólították, aki a zsűri döntése szerint Viola Katalin zalaegerszegi versenyző lett. Aztán következett a második helyezést elért hölgy, a 19 esztendős, ugyancsak zalaegerszegi Baráth Helga. S végül Zala megye szépségkirálynője az 1992-es esztendőben: a nagykanizsai Horváth Zsuzsanna Mária! Sajnos kevés a hely ahhoz, hogy szavakkal megfelelőképpen illusztrálni lehessen azt a pillanatot, amikor kimondták a nevét. A kis hölgy sírt és nevetett egyszerre, térdei megroggyantak, csak annyit lehetett leolvasni a szájáról: Nem! Nem! Ez nem igaz! — s tovább pityergett, gyönyörűen mosolyogva…”

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk fotókat az 1992-es Zala Szépe választásról.

Az 1992-es Zala Szépe verseny

Fotók: ZH Archívum

 

 

