Kanizsai a legszebb hölgy az 1992-es Zala Szépe versenyen (galéria)

A Zalai Hírlap 1992. június 29-ei lapszáma tudósított a szépségverseny döntőjéről: „Először a harmadik helyezettet szólították, aki a zsűri döntése szerint Viola Katalin zalaegerszegi versenyző lett. Aztán következett a második helyezést elért hölgy, a 19 esztendős, ugyancsak zalaegerszegi Baráth Helga. S végül Zala megye szépségkirálynője az 1992-es esztendőben: a nagykanizsai Horváth Zsuzsanna Mária! Sajnos kevés a hely ahhoz, hogy szavakkal megfelelőképpen illusztrálni lehessen azt a pillanatot, amikor kimondták a nevét. A kis hölgy sírt és nevetett egyszerre, térdei megroggyantak, csak annyit lehetett leolvasni a szájáról: Nem! Nem! Ez nem igaz! — s tovább pityergett, gyönyörűen mosolyogva…”

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk fotókat az 1992-es Zala Szépe választásról.