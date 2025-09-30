szeptember 30., kedd

Ma már minden más?

1 órája

Nagypapa mesélte, hogy kalákában épült a ház? Küldd el a bizonyítékot, és bekerülhet a gyűjteménybe!

Címkék#ház#építkezés#kaláka#építészeti múzeum#gyűjtemény

Azok számára, akik szerint a „Kaláka” egy együttes, meglepő lesz, hogy a kaláka valójában közös munkát, házépítést jelent. Ha azt mondjuk, hogy közös sütögetésre átugrunk a legjobb barátunkhoz, az természetes, hogy később visszahívjuk. Körülbelül így kell elképzelni a kaláka módjára épülő házakat is. Átjössz? Átmegyek.

Keszán-Dopita Tünde

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ felhívást tett közzé, amellyel céljuk, hogy személyes történeteket és dokumentumokat gyűjtsenek a kaláka formájában megvalósított építkezésekről. – írja közleményében az MTI.

kaláka
A szívességi, más néven kaláka munka azt jelenti, hogy egy családtag, barát vagy ismerős önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül segít be otthoni munkálatokba. Fotó: Szalay Zoltán / Forrás: Fortepan

Mi is az a kaláka, vagy „szívességi munka”?

A szívességi, más néven kaláka munka azt jelenti, hogy egy családtag, barát vagy ismerős önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül segít be otthoni munkálatokba vagy akár a vállalkozásba. Ez a segítségnyújtás alkalomszerű, a jóbaráti, rokoni vagy családi köteléken alapul, és nem minősül munkaviszonynak.

Egyszóval, amikor a család apraja-nagyja talicskát és lapátot ragad, sáros rövidnadrágú feleségek és unokatesók rakják a téglát, miközben jóízűen beszélgetnek és pihenésképpen megebédelnek. A siserehad gyerekcsapat eközben vígan kergeti egymást vagy játszik a telek sarkában. A ház meglepően gyorsan felépül és a család boldogan beköltözik. És aztán következik a másik családtag építkezése és így tovább. Kölcsön munka visszajár. 

Mostanság, ha családi ház építésére kerül sor – akár építési engedélyhez kötötten, akár egyszerű bejelentéssel –, a teljes folyamatot nem végezhetjük el barátokkal vagy ismerősökkel. A szakképesítést igénylő munkarészeket ugyanis kizárólag szakember végezheti, ezekbe sem saját kezűleg, sem kalákában nem foghatunk bele. Ami viszont megengedett: az olyan feladatok elvégzése saját kezűleg vagy közeli hozzátartozók segítségével, amelyek nem igényelnek szakképzettséget. Ilyen lehet például az alap kiásása – ha a talajmechanikai vizsgálat nem ír elő különleges földmunkát –, valamint a glettelés vagy a festés.

kaláka
Alig pár évtizede a fiatal családok számára mentsvár volt, hogy a körülöttük élő rokonok gondolkodás nélkül vetették bele magukat a későbbi családi fészek építkezési munkálataiba. Fotó: Domokos József / Forrás: Fortepan

Ma már minden más?

Nem voltak ismerősek a fenti mondatok? Nem véletlen. Egyrészt, vélhetően a fiatalabb olvasók nem értik, miről van szó, mert egyszerűen nem élték át, másrészt az ilyen szorosan összetartó család ma már rendkívül ritka. Pedig alig pár évtizede a fiatal családok számára mentsvár volt, hogy a körülöttük élő rokonok gondolkodás nélkül vetették bele magukat a későbbi családi fészek építkezési munkálataiba.

Ezért is fontos ezeknek az emlékeknek megőrzése abból a célból, hogy ne csak családi mendemondákban és albumokban éljenek tovább, hanem a közös kulturális emlékezet részévé váljanak – jelzi felhívásában a Magyar Építészeti Múzeum.

Zalában a 20. század elején a kisföldűek napi 50–60 krajcárért vállaltak az ispán vagy a zsidó család földjén mezei munkát vagy cséplést. Az emberek zsuppos tetejű, vályogból készült házakban laktak. A vályogtégla vetésének fortélyait, valamint a kőművességet a század legelején a közeli horvátoktól tanulták el a csörnyeföldiek, majd így jutott el a Kerettye-környéki falvakba is” – írja Kiss Nóra, a Göcseji Múzeum etnográfusa egy korábbi tanulmányában.

Minden háznak van története

A múzeum gyűjtése olyan hétköznapi történetekre fókuszál, amelyek magukban hordozzák egy ország építészeti múltját. Olyan közös építkezések emlékei válhatnak így megőrzötté, amelyek nem szerepeltek a sajtóban, nem kerültek tervtárakba, mégis sokak életét meghatározzák mind a mai napig. A kezdeményezéssel láthatóvá válnak a hétköznapi építkezések eltűnőben lévő közösségi gyakorlatai is. A felhívás egyben a generációk közötti párbeszéd elősegítését és a magyar építési hagyományok újrafelfedezését is szolgálja, mindezek a fenntarthatóság és a közösségi gondolkodás szempontjából is fontosak. 

Miket gyűjtenek?

  • fotókat
  • naplórészleteket, leveleket, anekdotákat
  • videófelvételeket

Digitális formában várják az anyagokat a következő címre:

[email protected]

A MÉM MDK honlapján elérhető kezdeményezés hatására felajánlott és összegyűjtött elektronikus, és tárgyi anyagok a múzeum kalákagyűjteményének alapját fogják képezni, és a jövőben kiállítási és kutatási célokra kerülnek felhasználásra. 

 

