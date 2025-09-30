Nagypapa mesélte, hogy kalákában épült a ház? Küldd el a bizonyítékot, és bekerülhet a gyűjteménybe!

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ felhívást tett közzé, amellyel céljuk, hogy személyes történeteket és dokumentumokat gyűjtsenek a kaláka formájában megvalósított építkezésekről. – írja közleményében az MTI.

A szívességi, más néven kaláka munka azt jelenti, hogy egy családtag, barát vagy ismerős önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül segít be otthoni munkálatokba. Fotó: Szalay Zoltán / Forrás: Fortepan

Mi is az a kaláka, vagy „szívességi munka”?

A szívességi, más néven kaláka munka azt jelenti, hogy egy családtag, barát vagy ismerős önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül segít be otthoni munkálatokba vagy akár a vállalkozásba. Ez a segítségnyújtás alkalomszerű, a jóbaráti, rokoni vagy családi köteléken alapul, és nem minősül munkaviszonynak.

Egyszóval, amikor a család apraja-nagyja talicskát és lapátot ragad, sáros rövidnadrágú feleségek és unokatesók rakják a téglát, miközben jóízűen beszélgetnek és pihenésképpen megebédelnek. A siserehad gyerekcsapat eközben vígan kergeti egymást vagy játszik a telek sarkában. A ház meglepően gyorsan felépül és a család boldogan beköltözik. És aztán következik a másik családtag építkezése és így tovább. Kölcsön munka visszajár.

Mostanság, ha családi ház építésére kerül sor – akár építési engedélyhez kötötten, akár egyszerű bejelentéssel –, a teljes folyamatot nem végezhetjük el barátokkal vagy ismerősökkel. A szakképesítést igénylő munkarészeket ugyanis kizárólag szakember végezheti, ezekbe sem saját kezűleg, sem kalákában nem foghatunk bele. Ami viszont megengedett: az olyan feladatok elvégzése saját kezűleg vagy közeli hozzátartozók segítségével, amelyek nem igényelnek szakképzettséget. Ilyen lehet például az alap kiásása – ha a talajmechanikai vizsgálat nem ír elő különleges földmunkát –, valamint a glettelés vagy a festés.

Alig pár évtizede a fiatal családok számára mentsvár volt, hogy a körülöttük élő rokonok gondolkodás nélkül vetették bele magukat a későbbi családi fészek építkezési munkálataiba. Fotó: Domokos József / Forrás: Fortepan

Ma már minden más?

Nem voltak ismerősek a fenti mondatok? Nem véletlen. Egyrészt, vélhetően a fiatalabb olvasók nem értik, miről van szó, mert egyszerűen nem élték át, másrészt az ilyen szorosan összetartó család ma már rendkívül ritka. Pedig alig pár évtizede a fiatal családok számára mentsvár volt, hogy a körülöttük élő rokonok gondolkodás nélkül vetették bele magukat a későbbi családi fészek építkezési munkálataiba.