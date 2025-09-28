szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

6 órája

Tudja, milyen egy profi sportoló élete? A zalai világbajnok most elárulta

Címkék#kajak kenu#Zaol podcast#Kurucz Levente#Csónakázó-tó#világverseny

A nagykanizsai Kurucz Levente élete egy szempillantás alatt megváltozott. A 22 éves, mindig szerény kajak-kenu világbajnok sportoló számára újdonság, hogy az utcán megismerik, autogramot kérnek tőle és közös fotót készítenek vele. A Zaol-podcast adásban olyan titkokat árult el, melyekről eddig nem beszélt.

Benedek Bálint
Tudja, milyen egy profi sportoló élete? A zalai világbajnok most elárulta

A 22 éves, mindig szerény Kurucz Levente kajak-kenu világbajnok volt a Zaol-podcast vendége

Fotó: Szakony Attila

Kurucz Levente az első nagykanizsai sportoló, aki világbajnok lett egyéni olimpiai sportágban. Portálunk nemrégiben hosszabb lélegzetű interjút közölt a kajak-kenu világbajnokkal, aki akkor beszélt arról, mi történt a világversenyen, és milyen a kapcsolata társával, Nádas Bencével.

kajak-kenu világbajnok
Kurucz Levente a lényeget mutatja. Bizony, az ott egy kajak-kenu világbajnok aranyérme
Fotó: Szakony Attila

Kajak-kenu világbajnok: sportos családból érkezik

A Zaol-podcast adásban viszont az emberi oldalról közelítettük meg a kajak-kenu világbajnok, profi sportoló életét. Visszarepültünk az időben a kezdetekhez, a szülei és a testvérei sportpályafutásához. Levente édesanyja, Orbán Krisztina és édesapja, Kurucz Attila számára szintén nem ismeretlen a sport világa, s a világbajnok mesélt arról is, hogy öccsei milyen csapatsportágban igyekeznek a maximumot nyújtani.

A néhai Sári Nándor hitt benne

Szó esett nevelőedzőjéről, a 2021-ben szívinfarktusban elhunyt Sári Nándorról, és kettejük kapcsolatáról. Sári Nándor 2013-ban a nagykanizsai Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klubhoz került. Lelkesedésével komoly fejlesztéseket hajtott végre a Csónakázó-tó partján, ahol valódi sportkomplexumot épített fel. Közben a gyerekek képzésére is odafigyelt, edzésmódszereit dicsérték, s azoknak meglett az eredménye. A síkvízi kajak-kenu Európa-bajnokságon három versenyző öt bajnoki címet szerzett. Kurucz Levente három, Decsi Dorina és Kiskó Réka pedig egy-egy első hellyel ajándékozta meg a klubot.

kajak-kenu világbajnok
Kurucz Levente világbajnoki aranyérme közelről
Fotó: Szakony Attila

Kurucz Levente mesélt arról:

  • milyen sportágakat próbált ki gyerekként
  • milyen körülmények között ült életében először kajakban
  • miért nem a kenu szakágat választotta
  • milyen egy profi sportoló élete
  • milyen egy napja, miként étkezik
  • mit gondol a nagykanizsai Csónakázó-tóról
  • szó esett az olimpiáig vezető útról is

 

Zaol podcast

A dosszié további cikkei
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
