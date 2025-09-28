6 órája
Tudja, milyen egy profi sportoló élete? A zalai világbajnok most elárulta
A nagykanizsai Kurucz Levente élete egy szempillantás alatt megváltozott. A 22 éves, mindig szerény kajak-kenu világbajnok sportoló számára újdonság, hogy az utcán megismerik, autogramot kérnek tőle és közös fotót készítenek vele. A Zaol-podcast adásban olyan titkokat árult el, melyekről eddig nem beszélt.
A 22 éves, mindig szerény Kurucz Levente kajak-kenu világbajnok volt a Zaol-podcast vendége
Fotó: Szakony Attila
Kurucz Levente az első nagykanizsai sportoló, aki világbajnok lett egyéni olimpiai sportágban. Portálunk nemrégiben hosszabb lélegzetű interjút közölt a kajak-kenu világbajnokkal, aki akkor beszélt arról, mi történt a világversenyen, és milyen a kapcsolata társával, Nádas Bencével.
Kajak-kenu világbajnok: sportos családból érkezik
A Zaol-podcast adásban viszont az emberi oldalról közelítettük meg a kajak-kenu világbajnok, profi sportoló életét. Visszarepültünk az időben a kezdetekhez, a szülei és a testvérei sportpályafutásához. Levente édesanyja, Orbán Krisztina és édesapja, Kurucz Attila számára szintén nem ismeretlen a sport világa, s a világbajnok mesélt arról is, hogy öccsei milyen csapatsportágban igyekeznek a maximumot nyújtani.
A néhai Sári Nándor hitt benne
Szó esett nevelőedzőjéről, a 2021-ben szívinfarktusban elhunyt Sári Nándorról, és kettejük kapcsolatáról. Sári Nándor 2013-ban a nagykanizsai Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klubhoz került. Lelkesedésével komoly fejlesztéseket hajtott végre a Csónakázó-tó partján, ahol valódi sportkomplexumot épített fel. Közben a gyerekek képzésére is odafigyelt, edzésmódszereit dicsérték, s azoknak meglett az eredménye. A síkvízi kajak-kenu Európa-bajnokságon három versenyző öt bajnoki címet szerzett. Kurucz Levente három, Decsi Dorina és Kiskó Réka pedig egy-egy első hellyel ajándékozta meg a klubot.
Kurucz Levente mesélt arról:
- milyen sportágakat próbált ki gyerekként
- milyen körülmények között ült életében először kajakban
- miért nem a kenu szakágat választotta
- milyen egy profi sportoló élete
- milyen egy napja, miként étkezik
- mit gondol a nagykanizsai Csónakázó-tóról
- szó esett az olimpiáig vezető útról is
