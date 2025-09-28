Tudja, milyen egy profi sportoló élete? A zalai világbajnok most elárulta

Kurucz Levente az első nagykanizsai sportoló, aki világbajnok lett egyéni olimpiai sportágban. Portálunk nemrégiben hosszabb lélegzetű interjút közölt a kajak-kenu világbajnokkal, aki akkor beszélt arról, mi történt a világversenyen, és milyen a kapcsolata társával, Nádas Bencével.

Kurucz Levente a lényeget mutatja. Bizony, az ott egy kajak-kenu világbajnok aranyérme

Fotó: Szakony Attila

Kajak-kenu világbajnok: sportos családból érkezik

A Zaol-podcast adásban viszont az emberi oldalról közelítettük meg a kajak-kenu világbajnok, profi sportoló életét. Visszarepültünk az időben a kezdetekhez, a szülei és a testvérei sportpályafutásához. Levente édesanyja, Orbán Krisztina és édesapja, Kurucz Attila számára szintén nem ismeretlen a sport világa, s a világbajnok mesélt arról is, hogy öccsei milyen csapatsportágban igyekeznek a maximumot nyújtani.

A néhai Sári Nándor hitt benne

Szó esett nevelőedzőjéről, a 2021-ben szívinfarktusban elhunyt Sári Nándorról, és kettejük kapcsolatáról. Sári Nándor 2013-ban a nagykanizsai Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klubhoz került. Lelkesedésével komoly fejlesztéseket hajtott végre a Csónakázó-tó partján, ahol valódi sportkomplexumot épített fel. Közben a gyerekek képzésére is odafigyelt, edzésmódszereit dicsérték, s azoknak meglett az eredménye. A síkvízi kajak-kenu Európa-bajnokságon három versenyző öt bajnoki címet szerzett. Kurucz Levente három, Decsi Dorina és Kiskó Réka pedig egy-egy első hellyel ajándékozta meg a klubot.

Kurucz Levente világbajnoki aranyérme közelről

Fotó: Szakony Attila

Kurucz Levente mesélt arról: