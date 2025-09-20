szeptember 20., szombat

Nagykanizsa egykor megbecsült családja előtt tisztelegtek

1 órája

A zalai városból indult, nemzetközi hírű szemészprofesszor lett (galéria, videó)

Pénteken a múlt egy szelete előtt tisztelegtek a zalai városban. Nagykanizsán avattak emléktáblát a Kahán család tiszteletére egykori lakhelyükön, a Csengery út 11. alatt.

Korosa Titanilla

A Kahán család és a Nagykanizsán született dr. Kahán Ágost szemészorvos tiszteletére a Nagykanizsai Zsidó Hitközség, a családtagok, illetve a város önkormányzata állított emléktáblát.

Kahán család
A Kahán család emléke előtt tisztelegtek Nagykanizsán. Képen az emléktábla avatásának résztvevői, családtagok és ünnepi szónokok
Fotó: Szakony Attila

A Kahán család emléke Nagykanizsán

Dr. Kahán Ágost édesapja, dr. Kahán Imre orvos ezredes és édesanyja, Hűvös (Hirschel) Jolán a holokauszt áldozata lett. Kahán Ágost munkaszolgálatosként élte át a vészkorszak megpróbáltatásait, majd az őt ért nehézségek ellenére sikerült orvosi diplomát szereznie, és a Szegedi Orvostudományi Egyetem nemzetközi hírű szemészprofesszorává vált.

Az emléktábla avatásán a Kahán család tagjai is részt vettek, dr. Kahán Zsuzsanna személyes hangvételű, megható emlékeket osztott meg nagyapjáról, dr. Kahán Imréről, és édesapjáról, dr. Kahán Ágostról. 

Az ünnepségen felszólalt többek között prof. dr. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, Szabó Gábor piarista lelkész, Lévai Ibolya, a nagykanizsai hitközség alelnöke és Horváth Jácint polgármester. 

A Kahán család emléke Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

 

